Эксперт высказался о словах украинского политика насчет учебника по географии
30 июля 2018, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]
Напомним, ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович сообщил, что был в шоке от новой книги. Он с большой долей иронии отнесся к утверждениям о достижениях Украины в космосе, а также об украинской пшенице, которой якобы питается весь мир.
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