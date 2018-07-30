Эксперт высказался о словах украинского политика насчет учебника по географии

В понедельник, 30 июля, эксперт прокомментировал эмоциональное высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о новом украинском учебнике по географии для учеников восьмого класса.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что в настоящий момент в правящей верхушке Украины находится множество ультрарадикалов, желающих переписать историю своей страны, однако они делают это топорно. Ряд политиков считает, что если переиначить прошлое, то все на Украине резко станет хорошо, но данная идея абсурдна.

В разговоре с RT Охрименко отметил, что простые украинцы не принимают во внимание ситуации, подобные той, которая сложилась с учебником.