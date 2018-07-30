Взбунтовавшиеся в Донбассе нацбаты нашли способ показать независимость от ВСУ
30 июля 2018, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]
Воюющие в Донбассе националистические батальоны нашли способ продемонстрировать свою независимость от командования Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал Даниил Безсонов, пресс-секретарь армии ДНР.
Как рассказал представитель ополченцев, на минувшей неделе с позиций украинских морских пехотинцев было обстреляно село Саханка, расположенное на юге республики. Разведка самопровозглашенного государства установила, что удары нанесли не морпехи, а боевики нацбата «Азов» (запрещенная в РФ экстремистская организация). По словам Безсонова, ультраправые решили показать таким образом, что не подчиняются командованию ВСУ.
В настоящее время на востоке Украины развивается конфликт между армией страны и добровольческими соединениями. Нацбаты отказались подчиняться приказу штаба силовой операции в регионе об их выводе из зоны боевых действий. Между националистами и ВСУ произошел ряд вооруженных столкновений.
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