Воюющие в Донбассе националистические батальоны нашли способ продемонстрировать свою независимость от командования Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал Даниил Безсонов, пресс-секретарь армии ДНР.

Как рассказал представитель ополченцев, на минувшей неделе с позиций украинских морских пехотинцев было обстреляно село Саханка, расположенное на юге республики. Разведка самопровозглашенного государства установила, что удары нанесли не морпехи, а боевики нацбата «Азов» (запрещенная в РФ экстремистская организация). По словам Безсонова, ультраправые решили показать таким образом, что не подчиняются командованию ВСУ.

В настоящее время на востоке Украины развивается конфликт между армией страны и добровольческими соединениями. Нацбаты отказались подчиняться приказу штаба силовой операции в регионе об их выводе из зоны боевых действий. Между националистами и ВСУ произошел ряд вооруженных столкновений.