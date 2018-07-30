На горе в Индонезии застряли сразу 500 альпинистов

На курортном острове Ломбок, который расположен в Индонезии, оказались заблокированы не менее 500 альпинистов и туристов. Согласно последним данным, инцидент произошел из-за мощного землетрясения.

Магнитуда подземных толчков, которые были зафиксированы в ночь на воскресенье, составила 6,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения располагался на глубине 7 километров около действующего вулкана. Как сообщает "Экономика сегодня", впоследствии произошли 11 афтершоков.

К настоящему моменту получена информация о десяти погибших. Количество пострадавших в ходе случившегося пока не установлено. Спасатели разрабатывают план по безопасному спуску альпинистов.