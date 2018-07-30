Эксперты рассказали, как обезопасить iPhone от воров

Специалисты рассказали, как можно обезопасить iPhone от потенциальных воров. Эксперты заявили, что смартфон должен быть максимально непривлекательным для грабителей и тогда риски сведутся к минимуму.

Отмечается, что использование технологий TouchID и FaceID существенно снижает риск кражи данного гаджета, поскольку для разблокировки телефона потребуется применить определенные усилия. Пользователям советуют не пренебрегать этими функциями, передает "Свободная пресса".

Кроме того, рекомендуется выставлять запасной протокол активации ряда модулей и применять прочие современные настройки безопасности, которые делают кражу iPhone с целью последующей перепродажи бесполезной, сообщает ФАН.