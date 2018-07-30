В штабе украинской армии рассказали о «секретном оружии» против России
30 июля 2018, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве рассказали, каким «секретным оружием» обладают сражающиеся против «агрессора» украинские военные. На данную тему накануне высказался в интернете Виктор Муженко, возглавляющий Генштаб Вооруженных сил Украины.
Муженко, обратившийся к силовикам в Facebook, отметил, что у армии имеется «секретное оружие» в борьбе с «агрессором» - у нее нет другого варианта, как победить. По словам начальника Генштаба, украинцы борются на своей земле за будущее их наследников и поэтому должны взять верх над противником.
«Страной-агрессором» на Украине официально признана Российская Федерация. Соответствующая формулировка содержится в законе о реинтеграции Донбасса, принятом Киевом в начале текущего года. В Москве обвинения во враждебных действиях в отношении соседней страны отрицают, называя их голословными.
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