В штабе украинской армии рассказали о «секретном оружии» против России

В Киеве рассказали, каким «секретным оружием» обладают сражающиеся против «агрессора» украинские военные. На данную тему накануне высказался в интернете Виктор Муженко, возглавляющий Генштаб Вооруженных сил Украины.

Муженко, обратившийся к силовикам в Facebook, отметил, что у армии имеется «секретное оружие» в борьбе с «агрессором» - у нее нет другого варианта, как победить. По словам начальника Генштаба, украинцы борются на своей земле за будущее их наследников и поэтому должны взять верх над противником.

«Страной-агрессором» на Украине официально признана Российская Федерация. Соответствующая формулировка содержится в законе о реинтеграции Донбасса, принятом Киевом в начале текущего года. В Москве обвинения во враждебных действиях в отношении соседней страны отрицают, называя их голословными.