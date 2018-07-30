Депутат Рады Рабинович шокирован новым украинским учебником по географии

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович назвал бредом содержание учебника по географии для восьмого класса. Украинский учебник по географии ранее раскритиковали в социальных сетях. Глава МИД Украины назвал Россию "слабой"

Рабинович, в частности, удивлен тем, что детям рассказали о каких-то "достижениях Украины в космосе". Нардеп подчеркнул, что большая часть материалов в учебнике по географии является "бредом", - сообщает Газета.ру.

"Мы пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям", — заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.

В учебнике по географии украинских авторов говорится, что современное территориальное состояние Украины сохранялось на протяжении тысячелетий.