Маккейн предложил запретить Трампу выходить из НАТО

Сенатор Джон Маккейн предлагает на законодательном уровне запретить президенту США Дональду Трампу выходить из НАТО. Соответствующий законопроект уже подготовлен несколькими парламентариями.

В документе предлагается сделать выход США из Североатлантического альянса невозможным без одобрения сената, передает новостной портал T-online.

Маккейн считает, что Трамп плохо поступил с союзниками по НАТО, вследствие чего у членов американского правительства появились некоторые сомнения в верности Штатов альянсу.

По мнению сенатора, выхода страны из НАТО допускать нельзя, поскольку именно альянс сделал США безопасной и успешной страной.