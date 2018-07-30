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Киев уличили во лжи о «приведшем к потерям ВСУ двухчасовом штурме ополченцев»
30 июля 2018, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]
Киевское командование заявило, что воюющие в Донбассе Вооруженные силы Украины понесли новые потери в результате атаки Народной милиции ЛНР. В сообщении штаба ВСУ говорится, что боестолкновение произошло в районе села Крымское.
Согласно данной информации, ополченцы в течение двух часов штурмовали позиции противника, расположенные возле населенного пункта, однако взять их не смогли. Украинская сторона потеряла двух человек убитыми, еще двое ранены.
В Народной милиции отметили, что сведения об атаке Вооруженных сил республики не соответствуют действительности. По словам представителей ведомства, процитированных сайтом «Новороссия», Киев обвинил ЛНР в агрессивных действиях с целью скрыть свои небоевые потери. Кроме того, с помощью подобных сообщений противник хочет запугать население подконтрольных украинским властям территорий Донбасса, полагают ополченцы.
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