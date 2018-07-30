Пушков ответил на слова Порошенко о выборе князя Владимира
30 июля 2018, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал слова украинского президента Петра Порошенко заявившего, что Крещение Руси - "европейский выбор" князя Владимира "нонсенсом".
По мнению российского политика, Порошенко постоянно пытается переписать историю. Он подчеркнул, что Крещение Руси не могло быть «европейским выбором».
"Порошенко вновь за своё - переписывает историю. Крещение Руси не могло быть «европейским выбором» - тогда мыслили в иных категориях. Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор. И свободой тогда в Европе не пахло, даже понятия такого не было. Нонсенс, как обычно", - написал Пушков в Тwitter.
Слова Порошенко рассмешили и пользователей сетей. Многие напомнили президенту Украины, что Европа пошла по пути католичества, а не православия. Некоторые предположили, что Порошенко много пьет.
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