Пушков ответил на слова Порошенко о выборе князя Владимира

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал слова украинского президента Петра Порошенко заявившего, что Крещение Руси - "европейский выбор" князя Владимира "нонсенсом".

В ГД прокомментировали слова Порошенко о "европейском выборе" князя Владимира

По мнению российского политика, Порошенко постоянно пытается переписать историю. Он подчеркнул, что Крещение Руси не могло быть «европейским выбором».

"Порошенко вновь за своё - переписывает историю. Крещение Руси не могло быть «европейским выбором» - тогда мыслили в иных категориях. Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор. И свободой тогда в Европе не пахло, даже понятия такого не было. Нонсенс, как обычно", - написал Пушков в Тwitter.

Слова Порошенко рассмешили и пользователей сетей. Многие напомнили президенту Украины, что Европа пошла по пути католичества, а не православия. Некоторые предположили, что Порошенко много пьет.