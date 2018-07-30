Глава МИД Украины назвал Россию "слабой"
30 июля 2018, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия является "слабой" перед "цивилизованным миром". Об этом дипломат заявил после введения в РФ Дня принятия Крыма в состав Российской империи.
По мнению Климкина, "выпад" России в адрес Крыма говорит о ее "слабости". РФ якобы таким образом огрызается на декларации, выпущенные "цивилизованными странами". Глава МИД Украины счел установление новой памятной даты в РФ "жалким ходом" и уточнил, что российские власти покопались в истории и нашли "исправления нынешних преступлений".
Павел Климкин отметил в Twitter, что Россия ищет себе оправдания в прошлом, хотя весь мир обращается за аргументами к международному праву.
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