Бывший посол США в России: российские санкции разрушили мою научную карьеру‍

Бывший посол США в России Майкл Макфол пожаловался на российские санкции. Дипломат признался, что визовые ограничения, которые были наложены на него ранее, привели к окончанию его научной карьеры.

Макфол отметил, что его жизнь очень изменилась, поскольку почти тридцать лет он являлся профессором и занимался исследованиями, связанными с Россией. В интервью телеканалу MSNBC экс-посол отметил, что больше не имеет такой возможности.

Напомним, Майкл Макфол являлся послом в Москве с 2012 по 2014 год. Теперь же ему запрещен въезд на территорию РФ за "целенаправленный ущерб российско-американским отношениям".