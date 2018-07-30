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//В мире 13+

Депутат сейма Латвии призвал раздробить Россию на несколько частей

30 июля 2018, 07:04 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат сейма Латвии призвал раздробить Россию на несколько частей

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько частей. По мнению политика, данная мера необходима для достижения спокойствия в его стране, а также во всей Европе.

В Латвии признали, что плохие отношения с Россией повлияли на экономику

В Латвии признали, что плохие отношения с Россией повлияли на экономику

На своей страничке в социальной сети Twitter Кирштейнс отметил, что Россия должна разделиться на маленькие государства по этническому составу. Лишь после этого военные конфликты на европейской территории закончатся на долгие годы, убежден депутат.

Отметим, что со стороны Латвии не раз звучали антироссийские высказывания, хотя политики данной страны убеждены – ухудшившиеся отношения Москвы и Риги привели лишь к убыткам.

Второй круг русского ада Андрея Караулова

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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Парад кораблей в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Парад кораблей в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Парад кораблей и военно-спортивный праздник прошли во Владивостоке в честь Дня ВМФ. Участие приняли более 1,5 тысячи военнослужащих, 40 боевых морских судов и свыше 20 единиц сухопутной военной техники.

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Киев уличили во лжи о «приведшем к потерям ВСУ двухчасовом штурме ополченцев»

Киев уличили во лжи о «приведшем к потерям ВСУ двухчасовом штурме ополченцев»

В Киеве заявили, что воюющие в Донбассе Вооруженные силы Украины понесли новые потери в результате атаки ополченцев ЛНР. В сообщении штаба ВСУ говорится, что боестолкновение произошло в районе села Крымское.

//Новости Гнездо.ру

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//В мире

Вучич рассчитывает, что Путин посетит Сербию в ноябре

Вучич рассчитывает, что Путин посетит Сербию в ноябре

Президент Сербии Александр Вучич заявил сегодня, что ожидает визита российского президента Владимира Путина в ноябре текущего года. В июне Вучич пригласил Путина с визитом в Сербию.

//В мире

Адвокат Милошевича застрелен в Белграде

Адвокат Милошевича застрелен в Белграде

Убит всемирно известный сербский адвокат Драгослав Огнянович. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Сербии. Преступление было совершено в бандитском стиле. 57-летнего адвоката расстреляли перед подъездом многоквартирного дома в районе Нови-Белграда.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

На похоронах отравленной в Эймсбери примут усиленные меры безопасности

На похоронах отравленной в Эймсбери примут усиленные меры безопасности

На похоронах Дон Стерджесс, скончавшейся от отравления в Эймсбери, будут приняты особые меры безопасности, чтобы предотвратить контакт участников церемонии с веществом, от которого она погибла.

//Общество

При пожаре в доме в районе Сочи Адлер погибли 8 человек

При пожаре в доме в районе Сочи Адлер погибли 8 человек

В Сочи в Адлерском районе пожар произошел в двухэтажном доме на улице Просвещения. В результате пожара погибли восемь человек. Пострадали три человека, среди которых - 16-летний подросток.

//В мире

Полиция чуть не убила звезду «Криминального чтива», приняв его за грабителя

Полиция чуть не убила звезду «Криминального чтива», приняв его за грабителя

Черный цвет кожи и внушительные размеры стали причиной визита полиции в дом к американскому актеру Вингу Реймсу в Санта-Монике. Один из соседей сообщил, что «большой черный человек» вломился в частное домовладение.

//Общество

Российские мужчины выступают за максимально долгий декретный отпуск для женщин

Российские мужчины выступают за максимально долгий декретный отпуск для женщин

Опрос показал, как российские мужчины относятся к женщинам в декрете. Согласно результатам исследования, большинство представителей сильного пола считают, что декретный отпуск должен быть более долгим.

//В мире

В штабе украинской армии рассказали о «секретном оружии» против России

В штабе украинской армии рассказали о «секретном оружии» против России

В украинской армии рассказали, каким «секретным оружием» обладают сражающиеся с «агрессором» военные. На данную тему высказался в интернете Виктор Муженко, глава Генштаба Вооруженных сил Украины.

//В мире

На горе в Индонезии застряли сразу 500 альпинистов

На горе в Индонезии застряли сразу 500 альпинистов

На курортном острове Ломбок, который расположен в Индонезии, оказались заблокированы не менее 500 альпинистов и туристов. Согласно последним данным, инцидент произошел из-за мощного землетрясения.

//Новости партнеров

//Общество

СКР: девушкам, убившим своего родного отца, предъявлено обвинение

СКР: девушкам, убившим своего родного отца, предъявлено обвинение

В Москве три девушки в возрасте 17, 18 и 19 лет задержаны по подозрению в убийстве своего родного отца. Тело 57-летнего мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено на лестничной клетке.

//В мире

Эксперты рассказали, как обезопасить iPhone от воров

Эксперты рассказали, как обезопасить iPhone от воров

Специалисты рассказали, как можно обезопасить iPhone от потенциальных воров. Эксперты заявили, что смартфон должен быть максимально непривлекательным для грабителей и тогда риски сведутся к минимуму.

//Спорт

Екатерина Гамова и другие спортсмены обсуждают звание ЗМС футболистам после ЧМ

Екатерина Гамова и другие спортсмены обсуждают звание ЗМС футболистам после ЧМ

Прославленные и титулованные российские спортсмены обсуждают присуждение званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) игрокам сборной России по футболу, которые дошли до четвертьфинала Чемпионата мира по футболу.

//Общество

Эти солдаты достойны звания героев России!

Эти солдаты достойны звания героев России!

23 августа 2018 г. в России отметят 75-ю годовщину победы советских войск на Курской дуге. Накануне этой даты общественные организации обратились к Верховному Главнокомандующему с просьбой присвоить звание Героя России (посмертно) 18 пограничникам из взвода Александра Романовского

//Общество

Челябинский Миасс борется с последствия мощного ливня и шторма

Челябинский Миасс борется с последствия мощного ливня и шторма

Челябинский Миасс борется с последствия мощного ливня и шторма. В регионе сохраняется штормовое предупреждение. Очевидцы делятся в соцсетях видео и фото с последствиями непогоды.

//Общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей и гостей города на этой неделе. Согласно последним данным специалистов, будние дни порадуют граждан летним теплом и отсутствием осадков.

//В мире

Депутат Рады Рабинович шокирован новым украинским учебником по географии

Депутат Рады Рабинович шокирован новым украинским учебником по географии

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович назвал бредом содержание учебника по географии для восьмого класса. Рабинович, в частности, удивлен тем, что детям рассказали о "достижениях Украины в космосе".

//В мире

Американский сенатор заявил, что санкции США в отношении России "не работают"

Американский сенатор заявил, что санкции США в отношении России "не работают"

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который известен во всем мире своей антироссийской позицией, сделал важное заявление. По словам политика, санкции в отношении Российской Федерации не работают.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Князь (ex-«Король и Шут»): «Горшок боялся стать тем, кого презирал»

Князь (ex-«Король и Шут»): «Горшок боялся стать тем, кого презирал»

«Разбежавшись, прыгну со скалы», «Дайте людям рому!» и другие хиты прославили Андрея Князева по прозвищу «Князь» в составе питерской рок-группы «Король и Шут». После кончины Михаила Горшенёва Андрей исполняет свои песни в группе «КняZz».

//Общество

Власти продлили программу льготного автокредитования

Власти продлили программу льготного автокредитования

Правительство продлило действие программы льготного автокредитования до 2020 года. Постановление опубликовано на сайте правительства. Как указано в документе, объем финансирования проекта составит 15 млрд рублей.

//В мире

Маккейн предложил запретить Трампу выходить из НАТО

Маккейн предложил запретить Трампу выходить из НАТО

Сенатор Джон Маккейн предлагает на законодательном уровне запретить президенту США Дональду Трампу выходить из НАТО. Соответствующий законопроект уже подготовлен несколькими парламентариями.

//В мире

Глава МИД Украины назвал Россию "слабой"

Глава МИД Украины назвал Россию "слабой"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия является "слабой" перед "цивилизованным миром". Об этом он заявил после введения в РФ Дня принятия Крыма в состав Российской империи.

//Общество

Сбитый на МКАД водителем "Газели" инспектор ГИБДД умер в больнице

Сбитый на МКАД водителем "Газели" инспектор ГИБДД умер в больнице

Инспектор дорожно-патрульной службы, которого в воскресенье вечером на МКАД сбил водитель автомобиля "Газель", скончался в больнице от полученных травм. ДТП произошло в воскресенье, 29 июля, на 77 км МКАД.

//В мире

Пушков ответил на слова Порошенко о выборе князя Владимира

Пушков ответил на слова Порошенко о выборе князя Владимира

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал слова украинского президента Петра Порошенко заявившего, что Крещение Руси - "европейский выбор" князя Владимира "нонсенсом".

//Новости Redtram

//Экономика

Эксперты дали прогноз по курсу рубля на август

Эксперты дали прогноз по курсу рубля на август

По мнению экспертов, август, который начнется уже в среду, не станет кризисным для рубля. Финансовые аналитики считают, что доллар не сможет укрепиться выше 64 рублей.

//В мире

Бывший посол США в России: российские санкции разрушили мою научную карьеру‍

Бывший посол США в России: российские санкции разрушили мою научную карьеру‍

Бывший посол США в России Майкл Макфол пожаловался на российские санкции. Дипломат признался, что визовые ограничения, которые были наложены на него ранее, привели к окончанию его научной карьеры.

//В мире

Депутат сейма Латвии призвал раздробить Россию на несколько частей

Депутат сейма Латвии призвал раздробить Россию на несколько частей

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько частей. По мнению политика, данная мера необходима для достижения спокойствия в его стране, а также во всей Европе.

//Общество

Обидная надпись на торте стала гвоздем всей вечеринки

Обидная надпись на торте стала гвоздем всей вечеринки

В одном из кафе города Сызрань произошла неразбериха с поздравительной надписью на торте, который коллеги заказали для вышедшей замуж сотрудницы. Чувство юмора победило, а ведь могла бы и обидеться.

//Происшествия

Самолет Москва - Хельсинки экстренно сел в Петербурге

Самолет Москва - Хельсинки экстренно сел в Петербурге

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Хельсинки, совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Одна из пассажирок рейса потеряла сознание во время полета.

//Происшествия

В Калужской области совершил жесткую посадку дельтаплан, есть пострадавшие

В Калужской области совершил жесткую посадку дельтаплан, есть пострадавшие

В Калужской области под Малоярославцем совершил жесткую посадку дельтаплан. При аварийном приземлении пострадали два человека, один из них ребенок, сообщили в экстренных службах региона.

//В мире

Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке

Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке

Молодой серфер с Гавайских островов специально приехал в Африку, чтобы покататься на огромных волнах и записать «главное видео в своей жизни». Захватывающей дух записью он поделился в сети.

//В мире

Германия может объявить чрезвычайное положение из-за чудовищной засухи

Германия может объявить чрезвычайное положение из-за чудовищной засухи

Убытки в миллиарды евро ожидают немецкие фермеры в этом году. Небывалая жара и чудовищно малое количество осадков превратили их угодья в выжженную пустошь.

//В мире

Власти Туниса заставили нелегальных мигрантов 2 недели болтаться в море

Власти Туниса заставили нелегальных мигрантов 2 недели болтаться в море

Тунис разрешил причалить к своему берегу торговому судну, на котором находились несколько десятков мигрантов. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Юсеф Чахед.

//В мире

Итальянский военный застрелился в резиденции Берлускони

Итальянский военный застрелился в резиденции Берлускони

В Италии военнослужащий покончил с собой во время дежурства в римской резиденции бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. О мотивах суицида военного пока ничего не известно.

//В мире

В ГД прокомментировали слова Порошенко о "европейском выборе" князя Владимира

В ГД прокомментировали слова Порошенко о "европейском выборе" князя Владимира

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал недавнее заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что крещение Руси было «европейским выбором князя Владимира».

//Спорт

От Этери Тутберидзе ушла еще одна фигуристка

От Этери Тутберидзе ушла еще одна фигуристка

Фигуристка Дарья Паненкова отказалась от сотрудничества с именитым тренером Этери Тутберидзе. Молодая спортсменка стала уже четвертой, кто в нынешнем году неожиданно покинул группу Тутберидзе.

//Спорт

В Норвегии погибла олимпийская чемпионка

В Норвегии погибла олимпийская чемпионка

Олимпийская чемпионка по эстафетным лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд была обнаружена в бессознательном состоянии на побережье одного из норвежских островов рядом со своим гидроциклом.

//В мире

Дипломаты РФ призвали Лондон прекратить антироссийскую кампанию

Дипломаты РФ призвали Лондон прекратить антироссийскую кампанию

Российское посольство в Лондоне призвало власти и прессу Великобритании прекратить искусственно нагнетать обстановку вокруг инцидентов в Солсбери и Эймсбери и подогревать антироссийскую кампанию.

//В мире

В аэропорту Мюнхена отменили сотни рейсов из-за "недосмотренной" пассажирки

В аэропорту Мюнхена отменили сотни рейсов из-за "недосмотренной" пассажирки

В аэропорту Мюнхена было отменено более трехсот рейсов из-за инцидента с пассажиркой. Женщина прошла в зону безопасности без надлежащего контроля, и служба безопасности «проморгала» этот момент.

//В мире

Эрдоган попросил лидеров БРИКС принять Турцию в альянс

Эрдоган попросил лидеров БРИКС принять Турцию в альянс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров БРИКС позволить Турции присоединиться к блоку. Это заявление прозвучало на полях саммита БРИКС, проходившего в Йоханнесбурге 26-27 июля.

//В мире

В Таиланде поймали крокодила, десять дней нагонявшего страх на Пхукет

В Таиланде поймали крокодила, десять дней нагонявшего страх на Пхукет

У побережья острова Пхукет в Таиланде наконец пойман морской крокодил, в течение десяти дней терроризировавший окрестности популярного у туристов пляжа и ускользавший от попыток его изловить.

//Общество

Девушка на спор пошла пешком из Барнаула в Бийск и выиграла 100 тысяч рублей

Девушка на спор пошла пешком из Барнаула в Бийск и выиграла 100 тысяч рублей

Жительница Барнаула Виктория в свой день рождения поспорила с друзьями на 100 тысяч рублей, что сможет пешком дойти от Барнаула до Бийска. И дошла. Ее путешествие продолжалось пять дней.

//В мире

Крупнейшие американские штаты и города оказались на грани банкротства

Крупнейшие американские штаты и города оказались на грани банкротства

Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Иллинойс и Коннектикут тонут в невозвратных долгах. Экономические журналисты американского телеканала FOX-news бьет тревогу. Америка может столкнуться с чудовищным долговым кризисом.

//В мире

"Украинские ученые доказали", что хорваты, Иисус, Будда и Вишну - украинцы

"Украинские ученые доказали", что хорваты, Иисус, Будда и Вишну - украинцы

Экс-депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион заявила, что Украина является родиной не только хорватов, позднее заселившихся на Балканы, но и Иисуса, Будды, Вишну и Марка Цукерберга.

//Общество

На трассе Симферополь – Евпатория автобус насмерть сбил велосипедиста

На трассе Симферополь – Евпатория автобус насмерть сбил велосипедиста

Вчера, 28 июля, на трассе Симферополь – Евпатория пассажирский автобус насмерть сбил велосипедиста. ДТП произошло днем в районе села Скворцово Симферопольского района.

//Спорт

«Енисей» - «Зенит» 0:2

«Енисей» - «Зенит» 0:2

29 июля на стадионе Геолог (Тюмень) в стартовом матче нового сезона питерский «Зенит» сыграл с новичком РПЛ красноярским «Енисеем», игру обслуживала бригада Владимира Москалева из Воронежа

//В мире

Турция отстаивает свое право на иранский газ перед США

Турция отстаивает свое право на иранский газ перед США

Турция не намерена отказываться от импорта иранского газа из-за того, что США планируют ввести новые экономические санкции в отношении Ирана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

//В мире

В Техасе пожилой американец застрелил своих братьев, дряхлого отца и мачеху

В Техасе пожилой американец застрелил своих братьев, дряхлого отца и мачеху

Пять человек были застрелены в ходе развития семейной драмы. Личность убийцы установлена, мотивы нет. Полиция Техаса до сих пор ведет расследование громкого убийства целой семьи. Преступление было совершено в пятницу.

//В мире

Трамп назвал законы США о миграции "самыми тупыми" в мире

Трамп назвал законы США о миграции "самыми тупыми" в мире

Президент США Дональд Трамп в очередной раз эмоционально высказался в отношении законов о миграции и призвал конгресс работать над исправлением «самых тупых и худших в мире» законов.

//В мире

В частных британских школах стало меньше российских учащихся

В частных британских школах стало меньше российских учащихся

За последние три года число российских граждан, обучающихся в частных школах Великобритании, значительно сократилось, сообщила британская пресса. Данные предоставил британский Совет независимых школ.

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