Депутат сейма Латвии призвал раздробить Россию на несколько частей

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько частей. По мнению политика, данная мера необходима для достижения спокойствия в его стране, а также во всей Европе.

На своей страничке в социальной сети Twitter Кирштейнс отметил, что Россия должна разделиться на маленькие государства по этническому составу. Лишь после этого военные конфликты на европейской территории закончатся на долгие годы, убежден депутат.