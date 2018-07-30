Отметим, что со стороны Латвии не раз звучали антироссийские высказывания, хотя политики данной страны убеждены – ухудшившиеся отношения Москвы и Риги привели лишь к убыткам.
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Депутат сейма Латвии призвал раздробить Россию на несколько частей
30 июля 2018, 07:04 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько частей. По мнению политика, данная мера необходима для достижения спокойствия в его стране, а также во всей Европе.
На своей страничке в социальной сети Twitter Кирштейнс отметил, что Россия должна разделиться на маленькие государства по этническому составу. Лишь после этого военные конфликты на европейской территории закончатся на долгие годы, убежден депутат.
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