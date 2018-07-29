Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке

Молодой серфер с Гавайских островов специально приехал в Африку, чтобы покататься на огромных волнах и записать «главное видео в своей жизни». Своими эмоциями от больших волн он поделился в сети.

Серфера зовут Коа Смит, ему 23 года. Молодой человек настолько увлечен серфингом, что специально приехал в Намибию в надежде оседлать огромную волну.

Коа Смит исполнил свою мечту. Ему удалось и прокатиться на серфе внутри огромной волны, и снять «главное видео в своей жизни» о том, как он это делает. Свои приключения на волнах он снимал на камеру Go Pro, вторая камера была на квадрокоптере. Затем Смит смонтировал ролик из самых ярких моментов и опубликовал его в сети. Интересно, какое приключение он теперь назовет «главным в своей жизни»?