На похоронах отравленной в Эймсбери примут усиленные меры безопасности
29 июля 2018, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]
На похоронах Дон Стерджесс, скончавшейся от отравления в Эймсбери, будут приняты особые меры безопасности, чтобы предотвратить контакт участников церемонии с веществом, от которого она погибла.
Британское Министерство здравоохранения выдало соответствующие рекомендации, соблюдение которых позволит предотвратить контакт лиц, участвующих в траурной церемонии с веществом, от воздействия которого скончалась Дон Стерджесс.
Родственникам Дон Стерджесс дадут 15 минут для того, чтобы попрощаться с ней, пояснил священник Филип Бромили.
4 июля Дон Стерджесс и ее приятель Чарли Роули были доставлены в больницу в критическом состоянии после воздействия неизвестного нервно-паралитического вещества. Позже Дон Стерджесс скончалась в больнице, а Чарли Роули пошел на поправку, в настоящий момент он уже выписан из больницы, сообщает RT.
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