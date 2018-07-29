На похоронах отравленной в Эймсбери примут усиленные меры безопасности

На похоронах Дон Стерджесс, скончавшейся от отравления в Эймсбери, будут приняты особые меры безопасности, чтобы предотвратить контакт участников церемонии с веществом, от которого она погибла.

Британское Министерство здравоохранения выдало соответствующие рекомендации, соблюдение которых позволит предотвратить контакт лиц, участвующих в траурной церемонии с веществом, от воздействия которого скончалась Дон Стерджесс.

Родственникам Дон Стерджесс дадут 15 минут для того, чтобы попрощаться с ней, пояснил священник Филип Бромили.

4 июля Дон Стерджесс и ее приятель Чарли Роули были доставлены в больницу в критическом состоянии после воздействия неизвестного нервно-паралитического вещества. Позже Дон Стерджесс скончалась в больнице, а Чарли Роули пошел на поправку, в настоящий момент он уже выписан из больницы, сообщает RT.