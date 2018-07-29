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Власти Туниса заставили нелегальных мигрантов 2 недели болтаться в море
29 июля 2018, 21:27 [«Аргументы Недели», Сергей Минабутдинов ]
Тунис разрешил причалить к своему берегу торговому судну, на котором находились несколько десятков мигрантов. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Юсеф Чахед.
Судно болталось в море с 16 июля. Власти Туниса две недели не позволяли собственному кораблю причалить к берегу. На его борту находились 40 мигрантов из Бангладеша, Камеруна, Нигерии, Сенегала и Египта. Моряки подобрали бедолаг в Средиземном море.
История их приключений началась с того момента, как судно под мальтийским флагом подобрало мигрантов в открытом море, а затем передало на коммерческий корабль. Тот пытался пристать к берегам Италии, Франции и Мальты. Но из-за нелегалов на борту эти государства отказались пускать судно в свои порты.
Последней точкой вынужденной кругосветки у мигрантов стала Мальта, которая и направила судно в Тунис. Мальтийские власти после этого подверглись нападкам, их обвиняли в нарушении международных морских законов.
Тунис поначалу тоже отказался пускать торговое судно в порт. Две недели команда и мигранты находились в море. Проблема была решена только в это воскресенье. Власти африканской страны разрешили кораблю зайти в Южный порт Зарзиса. Теперь нелегалов передадут в миграционный центр, где их обеспечат необходимой медицинской помощью и питанием.
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