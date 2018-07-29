Власти Туниса заставили нелегальных мигрантов 2 недели болтаться в море

Тунис разрешил причалить к своему берегу торговому судну, на котором находились несколько десятков мигрантов. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Юсеф Чахед.

Судно болталось в море с 16 июля. Власти Туниса две недели не позволяли собственному кораблю причалить к берегу. На его борту находились 40 мигрантов из Бангладеша, Камеруна, Нигерии, Сенегала и Египта. Моряки подобрали бедолаг в Средиземном море.

История их приключений началась с того момента, как судно под мальтийским флагом подобрало мигрантов в открытом море, а затем передало на коммерческий корабль. Тот пытался пристать к берегам Италии, Франции и Мальты. Но из-за нелегалов на борту эти государства отказались пускать судно в свои порты.

Последней точкой вынужденной кругосветки у мигрантов стала Мальта, которая и направила судно в Тунис. Мальтийские власти после этого подверглись нападкам, их обвиняли в нарушении международных морских законов.

Тунис поначалу тоже отказался пускать торговое судно в порт. Две недели команда и мигранты находились в море. Проблема была решена только в это воскресенье. Власти африканской страны разрешили кораблю зайти в Южный порт Зарзиса. Теперь нелегалов передадут в миграционный центр, где их обеспечат необходимой медицинской помощью и питанием.