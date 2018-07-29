//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Арнольд Шварценеггер раздавил лимузин на танке
- Ольга Орлова сбежала в метро от тайфуна в Японии
- Киркоров предложил придумать ему казнь за "Ибицу"
- Борщи варить?Я и сам прекрасно готовлю, Макаревич о женщинах и своем одиночестве
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Германия может объявить чрезвычайное положение из-за чудовищной засухи
29 июля 2018, 21:32 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Убытки в миллиарды евро ожидают немецкие фермеры в этом году. Небывалая жара и чудовищно малое количество осадков превратили их угодья в выжженную пустошь.
Саксония-Анхальт — это традиционная сельскохозяйственная житница нынешней Германии. Типичная картина, которую там можно наблюдать сегодня — огромные клубы пыли, которые поднимаются из-под колес катящихся по полю комбайнов. Они перемалывают потрескавшуюся землю своими шинами. Сухие колосья пшеницы шуршат, колыхаясь на ветру. Чудовищная жара убивает урожай на корню.
«Дождь не шел с апреля, и это основной период роста для нашего зерна и других культур — мы никогда не видели ничего подобного», — говорят фермеры.
Последний раз подобное Германия видела только 15 лет назад. Урожай зерновых в этом году уже сократился на 18 процентов. Доходы фермеров упали почти на полтора миллиарда евро. Засуха уже погубила в Германии такие культуры как сахарная свекла, рапс, картофель и кукуруза. Цены на эту продукцию стремительно растут. А немецкие овцы и коровы остаются без корма.
Ситуация близка к катастрофе. Немецкие фермеры бьют в набат: под угрозой само существование сельского хозяйства в Германии. Немецкая Ассоциация фермеров уже объявила о том, что ситуация близка к стихийному бедствию. Этот фермерский профсоюз уже обратился к властям с просьбой провести антикризисные переговоры.
По закону правительство может объявить чрезвычайной положение если погибнет треть среднегодового урожая. Если это произойдет, фермеры могут рассчитывать на материальную поддержку властей.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Армия
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
На похоронах отравленной в Эймсбери примут усиленные меры безопасности
//В мире
Полиция чуть не убила звезду «Криминального чтива», приняв его за грабителя
//Общество
//Новости партнеров
В Калужской области совершил жесткую посадку дельтаплан, есть пострадавшие
//В мире
Германия может объявить чрезвычайное положение из-за чудовищной засухи
//В мире
//Спорт
//Новости СМИ2
//В мире
В аэропорту Мюнхена отменили сотни рейсов из-за "недосмотренной" пассажирки
//В мире
В Таиланде поймали крокодила, десять дней нагонявшего страх на Пхукет
//В мире
Крупнейшие американские штаты и города оказались на грани банкротства
//Новости Redtram
//Общество
На трассе Симферополь – Евпатория автобус насмерть сбил велосипедиста
//В мире
//В мире
В Техасе пожилой американец застрелил своих братьев, дряхлого отца и мачеху
//В мире
//Общество
//В мире
Борцы с контрабандой слоновой кости вынули клавиши из антикварного пианино
//В мире
В Мексике сын объявил награду в 50 тысяч долларов за информацию о смерти отца
//Армия
//В мире
В Сербии адвокатские палаты объявили забастовку из-за убийства коллеги
//В мире
//Наука
//Политика
Следствие в Британии: отравлением Скрипалей занимались две группы из РФ
//В мире
//Культура
//Общество
Пушков прокомментировал слова Порошенко о "европейском выборе" князя Владимира