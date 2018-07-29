//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Украинский политик рассказал о планах команды Порошенко сбежать из страны
2

Стало известно условие окончательной потери Украиной восставшего Донбасса
3

Где сегодня пройдут салюты в честь Дня ВМФ
4

Озвучены главные причины заморозки вооруженного конфликта в Донбассе
5

Обнародованы данные о срыве Москвой операции по захвату Крыма флотом НАТО

//В мире 13+

Германия может объявить чрезвычайное положение из-за чудовищной засухи

29 июля 2018, 21:32 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]

Германия может объявить чрезвычайное положение из-за чудовищной засухи

Убытки в миллиарды евро ожидают немецкие фермеры в этом году. Небывалая жара и чудовищно малое количество осадков превратили их угодья в выжженную пустошь.

Саксония-Анхальт — это традиционная сельскохозяйственная житница нынешней Германии. Типичная картина, которую там можно наблюдать сегодня — огромные клубы пыли, которые поднимаются из-под колес катящихся по полю комбайнов. Они перемалывают потрескавшуюся землю своими шинами. Сухие колосья пшеницы шуршат, колыхаясь на ветру. Чудовищная жара убивает урожай на корню.

«Дождь не шел с апреля, и это основной период роста для нашего зерна и других культур — мы никогда не видели ничего подобного», — говорят фермеры.

Последний раз подобное Германия видела только 15 лет назад. Урожай зерновых в этом году уже сократился на 18 процентов. Доходы фермеров упали почти на полтора миллиарда евро. Засуха уже погубила в Германии такие культуры как сахарная свекла, рапс, картофель и кукуруза. Цены на эту продукцию стремительно растут. А немецкие овцы и коровы остаются без корма.

Ситуация близка к катастрофе. Немецкие фермеры бьют в набат: под угрозой само существование сельского хозяйства в Германии. Немецкая Ассоциация фермеров уже объявила о том, что ситуация близка к стихийному бедствию. Этот фермерский профсоюз уже обратился к властям с просьбой провести антикризисные переговоры.

По закону правительство может объявить чрезвычайной положение если погибнет треть среднегодового урожая. Если это произойдет, фермеры могут рассчитывать на материальную поддержку властей.

 

Второй круг русского ада Андрея Караулова

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Армия

Парад кораблей в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Парад кораблей в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Парад кораблей и военно-спортивный праздник прошли во Владивостоке в честь Дня ВМФ. Участие приняли более 1,5 тысячи военнослужащих, 40 боевых морских судов и свыше 20 единиц сухопутной военной техники.

//Политика

Иран дал обещание отучить США от «пагубной привычки» вводить санкции

Иран дал обещание отучить США от «пагубной привычки» вводить санкции

По мнению министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа, у Ирана достаточно сил, чтобы вынудить Соединенные Штаты прекратить постоянно вводить санкции. Глава МИД рассчитывает на поддержку стран Европы.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Вучич рассчитывает, что Путин посетит Сербию в ноябре

Вучич рассчитывает, что Путин посетит Сербию в ноябре

Президент Сербии Александр Вучич заявил сегодня, что ожидает визита российского президента Владимира Путина в ноябре текущего года. В июне Вучич пригласил Путина с визитом в Сербию.

//В мире

Адвокат Милошевича застрелен в Белграде

Адвокат Милошевича застрелен в Белграде

Убит всемирно известный сербский адвокат Драгослав Огнянович. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Сербии. Преступление было совершено в бандитском стиле. 57-летнего адвоката расстреляли перед подъездом многоквартирного дома в районе Нови-Белграда.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

На похоронах отравленной в Эймсбери примут усиленные меры безопасности

На похоронах отравленной в Эймсбери примут усиленные меры безопасности

На похоронах Дон Стерджесс, скончавшейся от отравления в Эймсбери, будут приняты особые меры безопасности, чтобы предотвратить контакт участников церемонии с веществом, от которого она погибла.

//Спорт

В Норвегии погибла олимпийская чемпионка

В Норвегии погибла олимпийская чемпионка

Олимпийская чемпионка по эстафетным лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд была обнаружена в бессознательном состоянии на побережье одного из норвежских островов рядом со своим гидроциклом.

//В мире

Полиция чуть не убила звезду «Криминального чтива», приняв его за грабителя

Полиция чуть не убила звезду «Криминального чтива», приняв его за грабителя

Черный цвет кожи и внушительные размеры стали причиной визита полиции в дом к американскому актеру Вингу Реймсу в Санта-Монике. Один из соседей сообщил, что «большой черный человек» вломился в частное домовладение.

//Шоу-бизнес

Осин пиарится на своей болезни, он вовсе не бедный человек,уверена Наталья Штурм

Осин пиарится на своей болезни, он вовсе не бедный человек,уверена Наталья Штурм

Певица Наталья Штурм возмущена поведением своего коллеги по цеху Евгения Осина. Она убеждена, что артист всем врет, а на самом деле он далеко не бедный человек и вовсе не хочет лечиться от алкоголизма

//Общество

Обидная надпись на торте стала гвоздем всей вечеринки

Обидная надпись на торте стала гвоздем всей вечеринки

В одном из кафе города Сызрань произошла неразбериха с поздравительной надписью на торте, который коллеги заказали для вышедшей замуж сотрудницы. Чувство юмора победило, а ведь могла бы и обидеться.

//Происшествия

Самолет Москва - Хельсинки экстренно сел в Петербурге

Самолет Москва - Хельсинки экстренно сел в Петербурге

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Хельсинки, совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Одна из пассажирок рейса потеряла сознание во время полета.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Калужской области совершил жесткую посадку дельтаплан, есть пострадавшие

В Калужской области совершил жесткую посадку дельтаплан, есть пострадавшие

В Калужской области под Малоярославцем совершил жесткую посадку дельтаплан. При аварийном приземлении пострадали два человека, один из них ребенок, сообщили в экстренных службах региона.

//В мире

Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке

Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке

Молодой серфер с Гавайских островов специально приехал в Африку, чтобы покататься на огромных волнах и записать «главное видео в своей жизни». Захватывающей дух записью он поделился в сети.

//В мире

Германия может объявить чрезвычайное положение из-за чудовищной засухи

Германия может объявить чрезвычайное положение из-за чудовищной засухи

Убытки в миллиарды евро ожидают немецкие фермеры в этом году. Небывалая жара и чудовищно малое количество осадков превратили их угодья в выжженную пустошь.

//В мире

Власти Туниса заставили нелегальных мигрантов 2 недели болтаться в море

Власти Туниса заставили нелегальных мигрантов 2 недели болтаться в море

Тунис разрешил причалить к своему берегу торговому судну, на котором находились несколько десятков мигрантов. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Юсеф Чахед.

//В мире

Итальянский военный застрелился в резиденции Берлускони

Итальянский военный застрелился в резиденции Берлускони

В Италии военнослужащий покончил с собой во время дежурства в римской резиденции бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. О мотивах суицида военного пока ничего не известно.

//В мире

В ГД прокомментировали слова Порошенко о "европейском выборе" князя Владимира

В ГД прокомментировали слова Порошенко о "европейском выборе" князя Владимира

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал недавнее заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что крещение Руси было «европейским выбором князя Владимира».

//Спорт

От Этери Тутберидзе ушла еще одна фигуристка

От Этери Тутберидзе ушла еще одна фигуристка

Фигуристка Дарья Паненкова отказалась от сотрудничества с именитым тренером Этери Тутберидзе. Молодая спортсменка стала уже четвертой, кто в нынешнем году неожиданно покинул группу Тутберидзе.

//В мире

Дипломаты РФ призвали Лондон прекратить антироссийскую кампанию

Дипломаты РФ призвали Лондон прекратить антироссийскую кампанию

Российское посольство в Лондоне призвало власти и прессу Великобритании прекратить искусственно нагнетать обстановку вокруг инцидентов в Солсбери и Эймсбери и подогревать антироссийскую кампанию.

//Новости СМИ2

//В мире

В аэропорту Мюнхена отменили сотни рейсов из-за "недосмотренной" пассажирки

В аэропорту Мюнхена отменили сотни рейсов из-за "недосмотренной" пассажирки

В аэропорту Мюнхена было отменено более трехсот рейсов из-за инцидента с пассажиркой. Женщина прошла в зону безопасности без надлежащего контроля, и служба безопасности «проморгала» этот момент.

//В мире

Эрдоган попросил лидеров БРИКС принять Турцию в альянс

Эрдоган попросил лидеров БРИКС принять Турцию в альянс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров БРИКС позволить Турции присоединиться к блоку. Это заявление прозвучало на полях саммита БРИКС, проходившего в Йоханнесбурге 26-27 июля.

//В мире

В Таиланде поймали крокодила, десять дней нагонявшего страх на Пхукет

В Таиланде поймали крокодила, десять дней нагонявшего страх на Пхукет

У побережья острова Пхукет в Таиланде наконец пойман морской крокодил, в течение десяти дней терроризировавший окрестности популярного у туристов пляжа и ускользавший от попыток его изловить.

//Общество

Девушка на спор пошла пешком из Барнаула в Бийск и выиграла 100 тысяч рублей

Девушка на спор пошла пешком из Барнаула в Бийск и выиграла 100 тысяч рублей

Жительница Барнаула Виктория в свой день рождения поспорила с друзьями на 100 тысяч рублей, что сможет пешком дойти от Барнаула до Бийска. И дошла. Ее путешествие продолжалось пять дней.

//В мире

Крупнейшие американские штаты и города оказались на грани банкротства

Крупнейшие американские штаты и города оказались на грани банкротства

Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Иллинойс и Коннектикут тонут в невозвратных долгах. Экономические журналисты американского телеканала FOX-news бьет тревогу. Америка может столкнуться с чудовищным долговым кризисом.

//В мире

"Украинские ученые доказали", что хорваты, Иисус, Будда и Вишну - украинцы

"Украинские ученые доказали", что хорваты, Иисус, Будда и Вишну - украинцы

Экс-депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион заявила, что Украина является родиной не только хорватов, позднее заселившихся на Балканы, но и Иисуса, Будды, Вишну и Марка Цукерберга.

//Новости Redtram

//Общество

На трассе Симферополь – Евпатория автобус насмерть сбил велосипедиста

На трассе Симферополь – Евпатория автобус насмерть сбил велосипедиста

Вчера, 28 июля, на трассе Симферополь – Евпатория пассажирский автобус насмерть сбил велосипедиста. ДТП произошло днем в районе села Скворцово Симферопольского района.

//Спорт

«Енисей» - «Зенит» 0:2

«Енисей» - «Зенит» 0:2

29 июля на стадионе Геолог (Тюмень) в стартовом матче нового сезона питерский «Зенит» сыграл с новичком РПЛ красноярским «Енисеем», игру обслуживала бригада Владимира Москалева из Воронежа

//В мире

Турция отстаивает свое право на иранский газ перед США

Турция отстаивает свое право на иранский газ перед США

Турция не намерена отказываться от импорта иранского газа из-за того, что США планируют ввести новые экономические санкции в отношении Ирана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

//В мире

В Техасе пожилой американец застрелил своих братьев, дряхлого отца и мачеху

В Техасе пожилой американец застрелил своих братьев, дряхлого отца и мачеху

Пять человек были застрелены в ходе развития семейной драмы. Личность убийцы установлена, мотивы нет. Полиция Техаса до сих пор ведет расследование громкого убийства целой семьи. Преступление было совершено в пятницу.

//В мире

Трамп назвал законы США о миграции "самыми тупыми" в мире

Трамп назвал законы США о миграции "самыми тупыми" в мире

Президент США Дональд Трамп в очередной раз эмоционально высказался в отношении законов о миграции и призвал конгресс работать над исправлением «самых тупых и худших в мире» законов.

//В мире

В частных британских школах стало меньше российских учащихся

В частных британских школах стало меньше российских учащихся

За последние три года число российских граждан, обучающихся в частных школах Великобритании, значительно сократилось, сообщила британская пресса. Данные предоставил британский Совет независимых школ.

//Общество

Где сегодня пройдут салюты в честь Дня ВМФ

Где сегодня пройдут салюты в честь Дня ВМФ

Сегодня в честь Дня Военно-морского флота России в основных пунктах базирования ВМФ пройдут праздничные салюты и фейерверки. А салют во Владивостоке уже прошел в 15.00 по московскому времени.

//В мире

Ницой рассказала, как ввела украиноязычный режим в детском лагере

Ницой рассказала, как ввела украиноязычный режим в детском лагере

Скандально известная украинская писательница и защитница языка Лариса Ницой рассказала, как в детском лагере штрафовала воспитателей за русский язык и поощряла детей конфетами за украинский.

//В мире

Борцы с контрабандой слоновой кости вынули клавиши из антикварного пианино

Борцы с контрабандой слоновой кости вынули клавиши из антикварного пианино

Власти Новой Зеландии были обвинены в вандализме. В рамках борьбы с контрабандой слоновой кости инспекторы природоохранного ведомства вынули клавиши из пианино, возраст которого составляет 123 года.

//Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер раздавил лимузин на танке

Арнольд Шварценеггер раздавил лимузин на танке

Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин. Актер сел в принадлежащий ему танк М47 и безжалостно переехал гусеницами девятиметровый автомобиль «Линкольн» со словами «Раздавим все, что найдем».

//В мире

В Мексике сын объявил награду в 50 тысяч долларов за информацию о смерти отца

В Мексике сын объявил награду в 50 тысяч долларов за информацию о смерти отца

Сын одного из британских магнатов объявил награду за решение загадки смерти отца. Соответствующие объявления появились вокруг имения в Мексике, где произошла гибель совладельца Walthamstow dog track.

//В мире

В МИД РФ посмеялись над декларацией США по Крыму

В МИД РФ посмеялись над декларацией США по Крыму

Сотрудники российского внешнеполитического ведомства в Симферополе с юмором прокомментировали опубликованную накануне декларацию официальной политики США по непризнанию Крыма российским.

//Армия

Владимир Путин сообщил о поступлении новых кораблей в ВМФ

Владимир Путин сообщил о поступлении новых кораблей в ВМФ

Военно-морской флот России в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов, при этом 4 из них будут оснащены ракетно-зенитным комплексом «Калибр», сообщил Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Дня ВМФ.

//Шоу-бизнес

Ольга Орлова сбежала в метро от тайфуна в Японии

Ольга Орлова сбежала в метро от тайфуна в Японии

Ольга Орлова пообещала как-то сыну Артему, что обязательно отправится с ним в Японию. Певица сдержала обещание. Никто и подумать не мог, что мама с сыном станут свидетелями разыгравшейся стихии.

//В мире

В Сербии адвокатские палаты объявили забастовку из-за убийства коллеги

В Сербии адвокатские палаты объявили забастовку из-за убийства коллеги

Адвокатские палаты Сербии и Белграда выступили с требованием от властей скорейшего расследования убийства адвоката Драгослава Миши Огняновича и заявили, что прекращают свою работу на неделю.

//В мире

Первый в мире отель без персонала начал свою работу в Китае

Первый в мире отель без персонала начал свою работу в Китае

В китайском городе Чэнду появился первый в мире отель, в котором вместо людского персонала постояльцев обслуживают роботы. Связь с людьми предполагается только в случае непредвиденных обстоятельств.

//В мире

Гольф-клуб Трампа разрушил природный заповедник в Шотландии

Гольф-клуб Трампа разрушил природный заповедник в Шотландии

Хрупкая система дюн природного заповедника в шотландском Абердиншире оказалась разрушенной после строительства там гольф-клуба американского президента Дональда Трампа.

//Происшествия

В Петербурге пятилетний малыш упал с 4-го этажа

В Петербурге пятилетний малыш упал с 4-го этажа

Происшествие случилось в доме 14/2 на улице Есенина вчера во второй половине дня. В настоящее время ребенок находится в больнице, у малыша серьезные травмы. Врачи борются за его жизнь.

//Наука

Колымские черви зашевелились после 30 тысяч лет спячки

Колымские черви зашевелились после 30 тысяч лет спячки

Российским зоологам посчастливилось найти на территории Колымской низменности круглых червей-нематод. Возраст мерзлоты, где были обнаружены черви, составляет где-то 30-32 тысяч лет.

//В мире

В результате землетрясения в Индонезии погибли 10 человек

В результате землетрясения в Индонезии погибли 10 человек

По меньшей мере десять человек погибло в результате землетрясения на острове Ломбок. Это один из популярных туристических центров в Индонезии. Все произошло в 6:47 воскресенья.

//Политика

Следствие в Британии: отравлением Скрипалей занимались две группы из РФ

Следствие в Британии: отравлением Скрипалей занимались две группы из РФ

Антитеррористическое подразделение британской полиции полагает, что в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию участвовали две группы. Об этом пишет газета The Mirror.

//В мире

Канаду атаковали белые акулы

Канаду атаковали белые акулы

В поисках пищи опаснейшие морские хищники атаковали прибрежные воды Канады. Об этом сообщает газета the Globe and Mail. Раньше белых акул у берегов Канады замечали, дай бог, если раз в три года. Однако в последние годы эти морские хищники начали заплывать 1 – 2 раза в год.

//Культура

Умер заслуженный артист России Семен Мильштейн

Умер заслуженный артист России Семен Мильштейн

Российский трубач, заслуженный артист, преподаватель Семен Мильштейн, который руководил джаз-оркестром "Данс-ленд", умер на 59-м году жизни. Дата прощания и похорон с музыкантом пока не называются.

//Происшествия

Нетрезвый водитель сбил шесть человек в Самарской области

Нетрезвый водитель сбил шесть человек в Самарской области

В Самарской области вчера вечером водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал на обочину и сбил группу людей. Мужчина, управляющий машиной, был пьян. Пострадавшие находятся в больнице.

//Общество

Пушков прокомментировал слова Порошенко о "европейском выборе" князя Владимира

Пушков прокомментировал слова Порошенко о "европейском выборе" князя Владимира

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Петр Порошенко в очередной раз переписывает исторические факты, заявляя, что крестив страну, князь Владимир сделал не только христианский выбор, но и европейский.

//Шоу-бизнес

Киркоров предложил придумать ему казнь за "Ибицу"

Киркоров предложил придумать ему казнь за "Ибицу"

Филипп Киркоров рассказал, что совсем скоро зрители увидят вторую часть клипа "Цвет настроения синий" под названием "Ибица". Ее премьерный показ пройдет в начале осени: "Опять будет жесть такая".

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры