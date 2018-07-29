Германия может объявить чрезвычайное положение из-за чудовищной засухи

Убытки в миллиарды евро ожидают немецкие фермеры в этом году. Небывалая жара и чудовищно малое количество осадков превратили их угодья в выжженную пустошь.

Саксония-Анхальт — это традиционная сельскохозяйственная житница нынешней Германии. Типичная картина, которую там можно наблюдать сегодня — огромные клубы пыли, которые поднимаются из-под колес катящихся по полю комбайнов. Они перемалывают потрескавшуюся землю своими шинами. Сухие колосья пшеницы шуршат, колыхаясь на ветру. Чудовищная жара убивает урожай на корню.

«Дождь не шел с апреля, и это основной период роста для нашего зерна и других культур — мы никогда не видели ничего подобного», — говорят фермеры.

Последний раз подобное Германия видела только 15 лет назад. Урожай зерновых в этом году уже сократился на 18 процентов. Доходы фермеров упали почти на полтора миллиарда евро. Засуха уже погубила в Германии такие культуры как сахарная свекла, рапс, картофель и кукуруза. Цены на эту продукцию стремительно растут. А немецкие овцы и коровы остаются без корма.

Ситуация близка к катастрофе. Немецкие фермеры бьют в набат: под угрозой само существование сельского хозяйства в Германии. Немецкая Ассоциация фермеров уже объявила о том, что ситуация близка к стихийному бедствию. Этот фермерский профсоюз уже обратился к властям с просьбой провести антикризисные переговоры.

По закону правительство может объявить чрезвычайной положение если погибнет треть среднегодового урожая. Если это произойдет, фермеры могут рассчитывать на материальную поддержку властей.