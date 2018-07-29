В ГД прокомментировали слова Порошенко о "европейском выборе" князя Владимира
29 июля 2018, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что крещение Руси было не только христианским, но и «европейским выбором князя Владимира».
«Князь Владимир принял крещение с любовью к Богу, а не к современным европейским ценностям. И христианство на тогдашней Руси стало доминирующей религией лишь благодаря авторитету и воле Владимира, а не любви народа к европейской культуре и образу жизни», - сказал российский парламентарий. Его слова приводит РИА Новости.
«Украинский президент может сколько угодно кричать про европейских предков. Но дорогу в Европу ему показали русские вожди. И ему придется смириться с этим, пусть даже втайне от всех», - добавил Руслан Бальбек.
Ранее пользователи сети довольно жестко высмеяли вышеприведенное заявление украинского президента, припомнив его предыдущие эскапады относительно украинской истории: «Украинцы – самые древние люди на земле, копатели морей, строители пирамид, покорители космоса». И подытожили: «С утра выпил – весь день европеец».
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