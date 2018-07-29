В аэропорту Мюнхена было отменено более трехсот рейсов из-за инцидента с пассажиркой. Женщина прошла в зону безопасности без надлежащего контроля, и служба безопасности «проморгала» этот момент.

Накануне в Мюнхенском аэропорту одна из пассажирок прошла в зону безопасности, минуя стандартный досмотр. Как служба безопасности ее пропустила, не уточняется. Полиция была вызвана только после того, как о «недосмотренном» пассажире узнало авиационное ведомство.

В результате был закрыт и эвакуирован весь второй терминал, работа которого остановилась на семь часов. Это, в свою очередь, привело к сбою в расписании полетов, задержкам и отменам рейсов.

Немецкая пресса сообщила, что в день инцидента начались школьные каникулы. Поэтому в аэропорту было больше людей, чем в обычные дни. Сотни человек были размещены в отелях, но еще примерно 700 человек ночевали прямо в здании аэропорта на раскладных кроватях. Около 330 рейсов было отменено, несколько десятков рейсов вылетели с задержкой, сообщает РИА Новости.