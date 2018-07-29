Эрдоган попросил лидеров БРИКС принять Турцию в альянс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров БРИКС позволить Турции присоединиться к блоку. Это заявление прозвучало на полях саммита БРИКС , проходившего в Йоханнесбурге.

«Мы с пятью странами БРИКС входим в G20. Я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС. Я сказал им, если вы нас примете в альянс, блок будет называться БРИКСТ», - заявил президент Турции, отметив также, что лидеры БРИКС тепло восприняли его предложение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС является открытой организацией, однако в ближайшее время не планируется расширение состава блока. Российский президент также отметил, что вопрос принятия в состав альянса новых членов требует дополнительной проработки, но в перспективе расширение числа участников блока не исключено, сообщает РИА Новости.