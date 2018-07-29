В Таиланде поймали крокодила, десять дней нагонявшего страх на Пхукет

У побережья острова Пхукет в Таиланде наконец пойман морской крокодил, в течение десяти дней терроризировавший окрестности популярного у туристов пляжа и ускользавший от попыток его изловить.

Десять дней назад рыбаки заметили морского крокодила недалеко от пляжа острова Пхукет в Таиланде. С момента обнаружения в море опасной рептилии началась поисковая операция по его поимке. Однако хитрый крокодил подныривал под расставленные сети и уплывал, поймать его никак не удавалось.

Наконец сегодня ночью специалистам по отлову крокодилов из департамента рыболовства Министерства сельского хозяйства Таиланда удалось изловить крокодила около островка Ко Ката рядом с пляжем Лаян на Пхукете.

Специалисты удивлены появлению морского крокодила в районе Пхукета, поскольку обычный ареал обитания этих рептилий находится гораздо южней. Изловленный хитрец стреножен и доставлен в исследовательский центр рыболовства провинции Пхукет, сообщает РИА Новости.