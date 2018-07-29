Крупнейшие американские штаты и города оказались на грани банкротства

Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Иллинойс и Коннектикут тонут в невозвратных долгах. Экономические журналисты американского телеканала FOX-news бьет тревогу. Америка может столкнуться с чудовищным долговым кризисом.

Коннектикут называют одним из самых богатых штатов в Соединенных Штатов. Уровень дохода в пересчете на душу населения там один из самых больших. Высокие показатели статистики не помешали этому американскому штату балансировать в экономике с дефицитом в бюджете. Долг этого регионального центра уже вырос до 53 миллиардов долларов.

В других штатах ситуация еще хуже. Долг Калифорнии уже давно перевалившим цифру в 428 миллиардов долларов. И он продолжает расти. Финансовый центр Соединенных штатов, богатейший Нью-Йорк, задолжал 356 миллиардов. Дефицит Нью-Джерски превысил 104 миллиарда. Лишь один только Иллинойс в этой гонке за долгом плетется в хвосте с задолженностью в мизерные, по сравнению с другими, 30 миллиардов долларов.

Ведущие экономисты называют сложившуюся ситуацию финансовым безрассудством. Сейчас они ищут решение. Единственным разумным решением, которое видится им в сложившейся ситуации — переложить долги на плечи государственных налогоплательщиков. Не исключено, что в США будут повышены налоги. Еще одна категория, которая может пострадать от финансового безрассудства американских регионов — пенсионеры.

«Возможно, в некоторых Штатах есть способ сбросить пенсионные обязательства, хотя в некоторых местах они действительно защищены Конституцией», - прокомментировал ситуацию губернатор штата Индиана Рич Дэниэлс. Журналисты FOX Business попросили его сказать, каким образом его коллеги, губернаторы штатов, могут реально решить проблему долга своих штатов.