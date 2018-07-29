"Украинские ученые доказали", что хорваты, Иисус, Будда и Вишну - украинцы

Экс-депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион заявила, что Украина является родиной не только хорватов, позднее заселившихся на Балканы, но и Иисуса, Будды, Вишну и Марка Цукерберга.

Так, этноним «хорваты» Фарион возводит к Хориву – одному из мифических основателей Киева. И на этом основании упрекает хорватов в неуважении своего «исторического украинского прошлого».

Что касается Иисуса Христа и Будды, то их украинское происхождение «доказал» профессор Валерий Бебик. Этот, с позволения сказать, «ученый» занимается тем, что выискивает (и находит!) украинские корни у всех мало-мальски значимых исторических фигур. Будда, например, по утверждению профессора Бебика, был уроженцем Полесья.

Богу Вишну дали имя древние украинцы, переселившиеся в Индию, и происходит оно от слова «вишня». Знаменитый путешественник Христофор Колумб – тоже украинец, а вы не знали? Он же родом из Коломыи, заявляет Фарион. Да и Марк Цукерберг тоже свой, одесский, украинец. В общем, кругом украинцы, передают «Вести».