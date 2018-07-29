В Техасе пожилой американец застрелил своих братьев, дряхлого отца и мачеху

Пять человек были застрелены в ходе развития семейной драмы. Личность убийцы установлена, мотивы нет.

Полиция Техаса до сих пор ведет расследование громкого убийства целой семьи. Преступление было совершено в пятницу. Обитатели дома престарелых Renama Manor в городе Робстаун вызвали полицию, когда услышали выстрелы. Прибывшие оперативники обнаружили в доме тела 85-летнего Эрнеста Старри и его жены Тельмы Монтальво.

Расследуя обстоятельства этого дела, сыщики поехали домой к Эрнесту и Тельме. Там они нашли еще двоих погибших. Оба оказались сводными братьями, один из которых родной сын Тельмы Монтальво, второй — приемный сын.

Спустя некоторое время в окрестностях города Робстаун было обнаружено тело еще одного члена семьи, 60-летнего Ричарда Старри, который застрелился. По предварительной версии именно он и стал убийцей. Погибшая от его рук Тельма Монтальво приходилась Ричарду Старри мачехой. Кровавому расстрелу предшествовало убийство детей Тельмы Монтальво. Прежде, чем явиться в дом престарелых, Ричард Старри расправился со своими сводными братьями.

"Доказательства позволяют нам полагать, что двое, которые были убиты в этом доме, были первыми жертвами этой стрельбы",— заявил начальник полиции города Робстаун Эрасмо Флорес, комментируя журналистам ход следствия.



В настоящее время расследование продолжается. Судя по заявлению полиции обстоятельства произошедшего уже установлены. Выясняются причины, которые привели к кровавому расстрелу.