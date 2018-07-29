Турция отстаивает свое право на иранский газ перед США

Турция не намерена отказываться от импорта иранского газа из-за того, что США планируют ввести новые экономические санкции в отношении Ирана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция закупает газ у Ирана. Я говорил это Обаме и повторяю Трампу. Если остановить эти поставки, кто предоставит газ Турции?», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что из-за своей недальновидной политики США рискуют потерять надежного союзника в лице Турции.

В апреле этого года после выхода США из ядерной сделки с Ираном президент США Дональд Трамп объявил, что планирует восстановить санкции против Ирана и всех государств, которые имеют с ним дело. Американские сенаторы также разослали письма в посольства Великобритании, Германии и Франции, в которых пригрозили последствиями за попытки обойти антииранские санкции, сообщает РИА Новости.