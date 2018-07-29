Президент США Дональд Трамп в очередной раз эмоционально высказался в отношении законов о миграции и призвал конгресс работать над исправлением «самых тупых и худших в мире» законов.

«Пожалуйста, поймите, что когда люди пересекают нашу границу незаконно, они столкнутся с последствиями независимо от того, есть у них дети или нет. Ведь многие из них просто используют детей в своих низких интересах», - высказался американский президент в своем твиттере.

Трамп также призвал конгрессменов к работе над исправлением законов США о миграции, которые он назвал «самыми тупыми и худшими в мире».

В апреле текущего года Трамп объявил политику «нулевой терпимости» в отношении нелегальных мигрантов. При этом американским правоохранителям приходится разлучать мигрантские семьи, отправляя родителей в изоляторы, а детей – в специальные центры временного содержания. Позже ему пришлось подписать специальный указ, прекращающий практику разлучения семей мигрантов, сообщает РИА Новости.