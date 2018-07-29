Вучич рассчитывает, что Путин посетит Сербию в ноябре

Президент Сербии Александр Вучич заявил сегодня, что ожидает визита российского президента Владимира Путина в ноябре текущего года. В июне Вучич пригласил Путина с визитом в Сербию.

«Эммануэль Макрон посетит Сербию в декабре. А Владимир Путин в ноябре приедет в Сербию», - озвучил Александр Вучич предполагаемое расписание визитов лидеров других государств.

12 июня президент Сербии поздравил Владимира Путина и россиян с Днем России и пригласил российского президента посетить Сербию. Несмотря на то, что Кремль пока еще не объявил о предстоящем визите российского президента, в Сербии уже неоднократно подчеркивали, что с нетерпением ожидают Владимира Путина в гости, называя его визит большой честью для страны, сообщает ТАСС.