Борцы с контрабандой слоновой кости вынули клавиши из антикварного пианино

Власти Новой Зеландии были обвинены в вандализме. В рамках борьбы с контрабандой слоновой кости инспекторы природоохранного ведомства вынули клавиши из пианино, возраст которого составляет 123 года.

Старинный музыкальный инструмент исследователю сердечных заболеваний Джулиану Патону достался по наследству. В Новую Зеландию он иммигрировал из Великобритании вместе с семьей. Оформив все необходимые документы, англичанин отправился на новую родину.

Уже на месте выяснилось, что иммигранту не хватает специального сертификата проверки реликвии. Поэтому местными властями было решено проверить антикварное пианино тщательнее. Эксперты обнаружили, что клавиши на нем сделаны из слоновой кости. Это является нарушением местного закона о борьбе с торговлей слоновой костью. Чтобы восстановить законность, новозеландские борцы с контрабандой, решили изъять криминальный товар, и вынули клавиши.

Когда история всплыла в скандальных заголовках местных СМИ, местный департамент охраны природы начал открещиваться и переложил всю вину на Великобританию. По словам представителей ведомства «английскими властями инструмент был признан незаконно экспортированным из Великобритании и незаконно импортированным в Новую Зеландию».

Скандальной эпопеей заинтересовались местные парламентарии. Один из депутатов Дэвид Сеймур назвал эпопею с антикварным пианино возмутительным, а выковыривание клавиш вандализмом: «Как новозеландец я смущен, и возмущен как местный депутат. Это мы так приветствуем людей?! Конфисковываем их семейные реликвии, чтобы дети не могли играть на пианино!»

По местным законам антикварное пианино не подпадало под действие строгих правил по борьбе с торговлей слоновой костью в силу возраста. Музыкальный инструмент был сделан до 1914 года, и это является индульгенцией для действующего законодательства.