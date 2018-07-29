Ницой рассказала, как ввела украиноязычный режим в детском лагере

Скандально известная украинская писательница и защитница языка Лариса Ницой рассказала, как в детском лагере штрафовала воспитателей за русский язык и поощряла детей конфетами за украинский. "Это захват врагом!", украинская писательница в ярости из-за русской речи в СБУ

Писательницу пригласили поработать в детский лагерь в Карпатах. На смену туда приехало много русскоязычных детей. Ницой такая ситуация не устроила, и она ввела украиноязычный режим в лагере, обязав воспитателей платить штраф каждый раз, как только они заговорят с детьми на русском языке.

Детям между собой все же было разрешено общаться на русском. Однако любой выход в публичное пространство – подготовка стенгазеты, выступление, разрешался только на украинском языке. Детей за это поощряли конфетами.

«Дети у нас поощрялись, чтобы на украинском языке выступать. А некоторые воспитатели поехали домой, не досчитавшись к зарплате 500-600 гривен (около 1100-1400 рублей)», - похвалилась педагогическими успехами Лариса Ницой.

Лариса Ницой широко известна своими скандальными выходками «в защиту украинского языка». Например, зимой она швырнула сдачу в лицо девушке-кассиру в магазине, когда та отказалась говорить с ней на украинском. «Праведный гнев» писательницы вызвала даже СБУ, сотрудники которой говорили между собой на русском в ее присутствии, передает РИА Новости.