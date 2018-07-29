Ницой рассказала, как ввела украиноязычный режим в детском лагере
29 июля 2018, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]
Скандально известная украинская писательница и защитница языка Лариса Ницой рассказала, как в детском лагере штрафовала воспитателей за русский язык и поощряла детей конфетами за украинский.
Писательницу пригласили поработать в детский лагерь в Карпатах. На смену туда приехало много русскоязычных детей. Ницой такая ситуация не устроила, и она ввела украиноязычный режим в лагере, обязав воспитателей платить штраф каждый раз, как только они заговорят с детьми на русском языке.
Детям между собой все же было разрешено общаться на русском. Однако любой выход в публичное пространство – подготовка стенгазеты, выступление, разрешался только на украинском языке. Детей за это поощряли конфетами.
«Дети у нас поощрялись, чтобы на украинском языке выступать. А некоторые воспитатели поехали домой, не досчитавшись к зарплате 500-600 гривен (около 1100-1400 рублей)», - похвалилась педагогическими успехами Лариса Ницой.
Лариса Ницой широко известна своими скандальными выходками «в защиту украинского языка». Например, зимой она швырнула сдачу в лицо девушке-кассиру в магазине, когда та отказалась говорить с ней на украинском. «Праведный гнев» писательницы вызвала даже СБУ, сотрудники которой говорили между собой на русском в ее присутствии, передает РИА Новости.
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