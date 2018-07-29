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В Мексике сын объявил награду в 50 тысяч долларов за информацию о смерти отца
29 июля 2018, 15:34 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Сын одного из британских магнатов объявил награду за решение загадки смерти отца. Соответствующие объявления появились вокруг имения в Мексике, где произошла гибель совладельца Walthamstow dog track (так называется стадион для собачьих бегов в районе Уолтем Форест в восточном Лондоне).
Для Мексики 50 тысяч долларов серьезная сумма. Поэтому 49-летний британский бизнесмен Филипп Чендлер надеется, это поможет установить информацию о гибели его отца, в честь которого он был назван Филиппом. Два года назад совладелец стадиона для собачьих бегов Walthamstow и ночного клуба Чарли Чена был найден мертвым в бассейне.
Эта история полна тайн и загадок. Полиция сначала рассказала родственникам, что бизнесмен был пьян. Якобы в бассейне у него случился сердечный приступ. Потом показания изменились. Согласно второй версии Чендлер-старший был трезв, но поскользнулся и ударился головой. Позже скользкий пол «заменили» на собаку, которая крутилась у погибшего под ногами, и о которую он споткнулся.
По официальной версии никакого сердечного приступа у бизнесмена не было, якобы он просто утонул. Но в подобный расклад сын погибшего не верит. Его отец был отличным пловцом и не мог утонуть в своем собственном бассейне.
Так или иначе дело было закрыто после объявления результатов экспертизы. Смерть была названа случайной. Тело Чендлера-старшего было кремировано спустя несколько часов после обнаружения. Якобы из-за жары оно могло начать быстро разлагаться. Все это вызвало массу вопросов у сына.
Теперь по всему Мансанильо, местечко в котором находится имение Чендлера, расклеены объявления. В тексте под крупным заголовком «подозрительная смерть» говорится о том, что 72-летний бизнесмен «был найден мертвым в своем бассейне в своем доме в Ла Пунта Мансанильо 18/7/16. Любое лицо, имеющее информацию, которая позволит привлечь виновных к ответственности получит 50 тысяч долларов награды».
По словам Чендлера-младшего, объявление уже помогло ему обнаружить несколько важных зацепок. Но что именно ему удалось узнать, пока не говорит. Другие родственники признаются, что они теперь точно знают лишь, что магнат «утонул трезвым, в бассейне глубиной пяти футов». Пять футов – это полтора метра в метрической системе измерения.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
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