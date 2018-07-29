Ученые рассказали, как снизить уровень стресса едой

Ученые из Университета Массачусетс-Лоуэлл пришли к выводу, что регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот приводит к значительному снижению уровня стресса и агрессивности.

Специалисты считают, что поведение человека частично зависит от баланса необходимых кислот и микроэлементов в организме. Таким образом, можно корректировать антисоциальное поведение человека, восполняя их недостаток.

Ученые провели исследование на двух группах детей. Дети в одной группе принимали пищу с высоким содержанием омега-3, другие питались как обычно. Результаты показали, что дети, принимавшие ненасыщенные жирные кислоты, вели себя гораздо спокойней сверстников, питавшихся обычной едой.

Исследователи отметили побочный эффект: спокойные дети оказывали косвенное влияние на своих родителей, снижая у них уровень стресса.

Науке уже известны факты, что омега-3 улучшает работу мозга, внимание и память. Теперь к списку ее достоинств добавился и седативный эффект. Оптимальным источником этой жирной кислоты являются морепродукты, сообщает РИА Новости.