В МИД РФ посмеялись над декларацией США по Крыму

Сотрудники российского внешнеполитического ведомства в Симферополе прокомментировали опубликованную накануне декларацию официальной политики США по непризнанию Крыма российским. Захарова о Крымской декларации США: "знаем ей цену"

Ранее госсекретарем США Майком Помпео была опубликована «Крымская декларация», в которой США официально не признают воссоединение Крыма и России.

Сотрудники МИД России в Симферополе, в свою очередь, порекомендовали Майку Помпео и Госдепу США выпустить еще и «украинскую декларацию», в которой официально запретить гражданам Украины посещать российский Крым. Российские дипломаты привели данные, согласно которым Крым с начала текущего года посетили более 600 тысяч украинцев.

«Государственный департамент и государственный секретарь Помпео, не забудьте опубликовать «Декларацию по Украине», которая запретит украинцам посещать российский Крым», - написали представители МД РФ в Симферополе в твиттере.