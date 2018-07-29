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В МИД РФ посмеялись над декларацией США по Крыму
29 июля 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники российского внешнеполитического ведомства в Симферополе прокомментировали опубликованную накануне декларацию официальной политики США по непризнанию Крыма российским.
Ранее госсекретарем США Майком Помпео была опубликована «Крымская декларация», в которой США официально не признают воссоединение Крыма и России.
Сотрудники МИД России в Симферополе, в свою очередь, порекомендовали Майку Помпео и Госдепу США выпустить еще и «украинскую декларацию», в которой официально запретить гражданам Украины посещать российский Крым. Российские дипломаты привели данные, согласно которым Крым с начала текущего года посетили более 600 тысяч украинцев.
«Государственный департамент и государственный секретарь Помпео, не забудьте опубликовать «Декларацию по Украине», которая запретит украинцам посещать российский Крым», - написали представители МД РФ в Симферополе в твиттере.
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