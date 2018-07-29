В Сербии адвокатские палаты объявили забастовку из-за убийства коллеги

Адвокатские палаты Сербии и Белграда выступили с требованием от властей скорейшего расследования убийства адвоката Драгослава Миши Огняновича и заявили, что прекращают свою работу на неделю. Адвокат Милошевича застрелен в Белграде

Как отмечается в заявлении, это убийство - последнее из многих нападений на представителей этой профессии, причем некоторые до сих пор не раскрыты. Адвокаты потребовали от компетентных госорганов использовать все имеющиеся средства для расследования этого преступления, передает РИА Новости. Представители адвокатской палаты Сербии хотят встретиться с руководством МВД и министерства юстиции.