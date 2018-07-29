Адвокат Милошевича застрелен в Белграде

Убит всемирно известный сербский адвокат Драгослав Огнянович. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Сербии.

Преступление было совершено в бандитском стиле. 57-летнего адвоката расстреляли перед подъездом многоквартирного дома в районе Нови-Белграда. Сопровождавший юриста 26-летний сын был ранен в правую руку.

На месте убийства работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Версии еще не называются. Но профессиональное сообщество уже связывает покушение с профессиональной деятельностью Драгослава Огнянович.

В последнее время адвокат представлял интересы главаря одной из местных преступных группировок Луки Бойовича, который сейчас сидит в тюрьме в Испании. Там его приговорили к 18 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия.

Всемирную известность Драгослав Огнянович получил, когда работал в команде юристов, защищавших главу Югославии Слободана Милошевича в трибунале ООН. Судебные инстанции в Гааге рассматривали дело о военных преступлениях в бывшей Югославии. Рассмотрение дела закончилось со смертью Слободана Милошевича в 2006 году, которая произошла до вынесения приговора.