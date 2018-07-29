Первый в мире отель без персонала начал свою работу в Китае

В китайском городе Чэнду появился первый в мире отель, в котором вместо людского персонала постояльцев обслуживают роботы. Связь с людьми предполагается только в случае непредвиденных обстоятельств. Человекоподобные российские роботы готовятся к запуску в космос

Посетителям отеля нужно установить на смартфоны мобильное приложение, с помощью которых управляются роботы в отеле. На входе постояльцев встречает робот, использующий систему распознавания лиц для регистрации, сообщает Economical Times. Заказанную еду и напитки в номер тоже доставит специальный робот. Какие-то другие услуги, стирку, например, можно сделать через приложение.

До конца года появятся еще 50 аналогичных отелей.