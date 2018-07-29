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Полиция чуть не убила звезду «Криминального чтива», приняв его за грабителя

29 июля 2018, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция чуть не убила звезду «Криминального чтива», приняв его за грабителя
фото: globallookpress.com

Черный цвет кожи и внушительные размеры стали причиной визита полиции в дом к американскому актеру Вингу Реймсу в Санта-Монике. Один из соседей сообщил, что «большой черный человек» вломился в частное домовладение.

Инцидент произошел в начале этого года, но рассказал о нем актер только теперь в эфире радио SiriusXMв радиошоу ClayCane: «Я открываю дверь, на мое лицо указывает красная точка из 9-миллиметрового пистолета. Они говорят поднимите руки».

После этого Винг Реймс был доставлен в полицейский участок. Лишь когда его узнал начальник полиции инцидент был исчерпан.

«Он сказал, что это ошибка, и извинился»,— пояснил актер: «Моя проблема в том, и я сказал им это, что, если бы это был мой сын, и у него был пульт от видеоигры или что-то еще, и вы подумали, что это пистолет?»

По стечению обстоятельств путаница произошла из-за того, что Винг Реймс выглядит как настоящий бандит. В фильме «Криминальное чтиво» он играл босса мафии Марселласа Уоллеса. Это одна из самых запомнившихся зрителю ролей чернокожего актера. В фильмографии обладателя «Золотого глобуса» Винга Реймса несколько десятков фильмов, среди которых также упоминается «Миссия невыполнима».

 

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