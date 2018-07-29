Гольф-клуб Трампа разрушил природный заповедник в Шотландии

Хрупкая система дюн природного заповедника в шотландском Абердиншире оказалась разрушенной после строительства там гольф-клуба американского президента Дональда Трампа.

Пятизвездочный отель на 450 номеров, магазины, спорткомплекс, два поля для гольфа и жилой комплекс. Чтобы получить разрешение на реализацию столь грандиозного проекта в шотландском природном заповеднике для своего Trump Estate американский президент некогда пообещал создать по меньшей мере 6000 рабочих мест. Обещалось, что никакого ущерба заповеднику нанесено не будет. Однако недавно опубликованные документы местного природоохранного ведомства, Шотландского природного Наследия, говорят о обратном.

«Строительство нового поля для гольфа включало земляные работы, посадку деревьев, зелени и фарватеров, дренаж, орошение и посадку травы»,— говорится в одном из докладов ведомства: «Это повлияло на естественную морфологию дюн и мешало естественным процессам. Большинство его важных геоморфологических особенностей утрачены или сведены к фрагментам. Близлежащие морские террасы также были сокращены до фрагментов».

Научное сообщество Шотландии бьет тревогу. Компания Трампа нанесла непоправимый ущерб природному заповеднику. Научное сообщество планирует направить в адрес властей Шотландии письмо с требованием проверить как проводилась экспертиза при вынесении решения о выделении участка в заповеднике компании Trump Estate.

В самой компании Дональда Трампа внимательно следят за тем, что происходит в Шотландии. Строителям важно узнать, каковы будут выводы комиссии, и будет ли заповедник лишен природоохранного статуса. Если его снимут, это может повлиять на планы американского президента инвестировать еще £150 млн в строящийся курорт. В настоящий момент вместо большого комплекса с 2 полями для гольфа Трамп построил один только 18-луночный маршрут, тренировочный полигон с рестораном и магазином, а также превратил местную усадьбу в бутик-отель с 16 номерами. Впрочем, уже этого было достаточно, чтобы уникальная экосистема песчаных дюн в заповеднике начала разрушаться.



