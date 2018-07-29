Канаду атаковали белые акулы

В поисках пищи опаснейшие морские хищники атаковали прибрежные воды Канады. Об этом сообщает газета the Globe and Mail. Раньше белых акул у берегов Канады замечали, дай бог, если раз в три года. Однако в последние годы эти морские хищники начали заплывать 1 – 2 раза в год.

Ученые пока не могут понять причины изменения поведения белых акул. Они в большом количестве водятся в акватории восточного побережья Соединенных Штатов. Лишь некоторые заплывают в Канаду. Обычно это происходит в летние месяцы. Хищные рыбы приплывают к канадским берегам в поисках пищи.

По словам экспертов, причиной для столь частой нынешней миграции может быть увеличение количества белых акул в океане. Берега Канады они облюбовали потому, что в традиционном месте обитания, этим рыбам уже не хватает места для охоты.

Белые акулы относятся к исчезающим видам. По канадским законам охотиться на них запрещено. Мало того, в Канаде вообще, запрещено причинять какой-либо вред белым акулам. Поэтому жителям этой страны при встрече с белой акулой теперь рекомендуют медленно, без брызг, плыть к берегу, не издавая лишних звуков. Причинение вреда белой акуле считается преступлением, оно преследуется по закону.



