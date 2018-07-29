В Британии принца Чарльза поймали на переписке с епископом-извращенцем

В британском суде предали огласке переписку принца Чарльза с епископом Питером Боллом. Скандал произошел в рамках расследования дела о сексуальном насилии.

Суд над Питером Боллом состоялся еще в 2015 году. Епископ был признан виновным в совершении насильственных действий в отношении 18 мужчин. Он был приговорен к 32 месяцам уголовного срока. На этом дело не закончилось. Теперь в поле зрения судебной системы попал отпрыск королевской династии принц Чарльз. Он оказался хорошим другом священника-извращенца.

На непристойном поведении Питер Болл попался еще в 1993 году. Из-за этого он был вынужден уйти с поста епископа Глостера. Других последствий для священника не последовало, несмотря на тяжесть подозрений. Пострадавшим от действий Питера Болла стал монах-стажер. Он заявил, что епископ заставлял его «совершать половые акты, и принимать участие в голых молитвах в Ордене славного Вознесения». Это происходило в 1991 году. Громкие заявления не окончились ничем. Обвинение Питеру Боллу тогда предъявлено не было. Спустя некоторое время монах покончил жизнь самоубийством.

Как следует из опубликованной теперь переписки, епископ полностью отрицал свою вину и списывал все обвинения на происки недоброжелателей. После скандала в 1993 году принц продолжал поддерживать опального священника. Их дружба прекратилась только в 2015 году, когда суд признал Питера Болла виновным.

В рамках нынешнего судебного расследования суд вызвал принца Чарльза на допрос, чтобы тот дал пояснения фразе о том, что он «хотел бы сделать больше, чтобы исправить чудовищные обиды», нанесенные епископу. Кроме того, в 1997 году принц написал: «Я не могу смириться с тем, что страшный и ужасный человек находится на свободе и делает все, что в его силах». Возникло подозрение, что представитель королевского двора мог повлиять на ход полицейского расследования в девяностых годах. Принц Чарльз эти обвинения в ходе допроса опроверг.

«Страшный и ужасный человек», который строит козни против епископа, в переписке упоминается достаточно часто. Принц Чарльз отказался сообщать кого именно он имел в виду, пояснив, что считает, что это мог быть журналист.

Объясняясь перед представителями Фемиды, принц Чарльз заявил, что был введен в заблуждение. В восьмидесятых и девяностых годах существовала презумпция доверия к священникам.

Что же касается главного фигуранта по этому делу, Питера Болла, представить свою позицию он не смог по состоянию здоровья. К слову именно плохое здоровье стало причиной его досрочного освобождения, после отбытия едва ли половины своего срока. Это произошло в феврале прошлого года.