ВСУ обвиняют в списывании боеприпасов для передачи «Правому сектору»

ВСУ списывает боеприпасы для того, чтобы передать их боевикам «Правого сектора» (запрещена в России). Об этом заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

В штаб армии идут доклады о выполнении от 20 до 25 обстрелов каждые сутки, но в ДНР фиксируется не более пяти-семи обстрелов, сообщил Безсонов. по его словам, списывают не только боеприпасы, но и горюче-смазочные материалы. Несколько тонн горючего каждый день продают местным жителям.