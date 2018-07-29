ВСУ обвиняют в списывании боеприпасов для передачи «Правому сектору»
29 июля 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
ВСУ списывает боеприпасы для того, чтобы передать их боевикам «Правого сектора» (запрещена в России). Об этом заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
В штаб армии идут доклады о выполнении от 20 до 25 обстрелов каждые сутки, но в ДНР фиксируется не более пяти-семи обстрелов, сообщил Безсонов. по его словам, списывают не только боеприпасы, но и горюче-смазочные материалы. Несколько тонн горючего каждый день продают местным жителям.
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