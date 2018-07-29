В Сирии террористы угрожают казнить 14 женщин

В Сирии террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство» пригрозили расправой над заложниками, которыми являются 14 женщин, взятых в плен при нападении 25 июля на провинцию Эс-Сувейд.

Боевики разослали послания с требованием выкупа родственникам и близким женщин, взятых в заложники.

Террористы также требуют от сирийского командования окончания операции на северо-востоке Эс-Сувейды и безопасного выхода в Сирийскую пустыню.

25 июля в городе Сирии Эс-Сувейда, в административном центре, где проживают выходцы из общины горцев-друзов, участники преступной группировки произвели несколько терактов. Тогда жертвами стали 246 человек.