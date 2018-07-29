//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Киркоров предложил придумать ему казнь за "Ибицу"
- Борщи варить?Я и сам прекрасно готовлю, Макаревич о женщинах и своем одиночестве
- Осин пиарится на своей болезни, он вовсе не бедный человек,уверена Наталья Штурм
- Первый в России концерт Gorillaz сорвался из-за угрозы "человеческих жертв"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Сирии террористы угрожают казнить 14 женщин
29 июля 2018, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Сирии террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство» пригрозили расправой над заложниками, которыми являются 14 женщин, взятых в плен при нападении 25 июля на провинцию Эс-Сувейд.
Боевики разослали послания с требованием выкупа родственникам и близким женщин, взятых в заложники.
Террористы также требуют от сирийского командования окончания операции на северо-востоке Эс-Сувейды и безопасного выхода в Сирийскую пустыню.
25 июля в городе Сирии Эс-Сувейда, в административном центре, где проживают выходцы из общины горцев-друзов, участники преступной группировки произвели несколько терактов. Тогда жертвами стали 246 человек.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Армия
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
ВСУ обвиняют в списывании боеприпасов для передачи «Правому сектору»
Первый в России концерт Gorillaz сорвался из-за угрозы "человеческих жертв"
//Новости партнеров
//Армия
Путин на катере поприветствовал экипажи кораблей на параде в Петербурге
//Политика
Сын Рейгана считает, что сторонники Трампа выбрали бы Путина президентом США
//В мире
В Британии принца Чарльза поймали на переписке с епископом-извращенцем
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
Алексей Пушков рассказал, что произойдет с участниками экспедиции на Марс
//В мире
Петр Порошенко заявил о «европейском выборе» князя Владимира
//В мире
Власти Великобритании хотят ввести налог на соцсети, чтобы бороться с фейками
//Новости Redtram
//В мире
Президент Эквадора считает дело Ассанжа проблемой для своей страны
//В мире
Премьер Чехии заявил, что необходимо бороться с нелегальной миграцией
//В мире
//В мире
//Общество
//В мире
//Спорт
Черчесов рассказал, что за границей пришлось объяснять, что значит «Усы надежды»
//В мире
//Армия
//В мире
Поедание мясного пирога премьер-министром Австралии стало поводом для скандала
//В мире
Полиция Сербии обнаружила сумку со взрывчаткой около русской церкви
//Армия
//В мире
Британия поторопилась с назначением виновных в Солсбери, сообщает посольство РФ
В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие