Петр Порошенко заявил о «европейском выборе» князя Владимира
29 июля 2018, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер Украины Петр Порошенко заявил во время торжественных мероприятий, приуроченных к 1030-летней годовщине Крещения Руси, что крестив страну, князь Владимир сделал не только христианский выбор, но и европейский.
«Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну… Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», - заявил украинский президент. Порошенко добавил, что с момента крещения Владимиром Киевской Руси украинский народ объединился вокруг идеалов справедливости, милосердия и любви к ближнему.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Крещение Руси отправной точкой развития российской государственности.
Церковные торжества, посвященные 1030-летию крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси, проходили вчера на всей территории России, Белоруссии, Украины.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес