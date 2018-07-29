Петр Порошенко заявил о «европейском выборе» князя Владимира

Лидер Украины Петр Порошенко заявил во время торжественных мероприятий, приуроченных к 1030-летней годовщине Крещения Руси, что крестив страну, князь Владимир сделал не только христианский выбор, но и европейский.

«Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну… Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», - заявил украинский президент. Порошенко добавил, что с момента крещения Владимиром Киевской Руси украинский народ объединился вокруг идеалов справедливости, милосердия и любви к ближнему.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Крещение Руси отправной точкой развития российской государственности.

Церковные торжества, посвященные 1030-летию крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси, проходили вчера на всей территории России, Белоруссии, Украины.