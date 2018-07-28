Власти Великобритании хотят ввести налог на соцсети, чтобы бороться с фейками

Правительство Великобритании поддержало инициативу введения налога на социальные сети с целью борьбы против дезинформации. Эта идея обсуждалась в комитете парламента страны по вопросам культуры, СМИ, а также спорта и цифровых технологий.

По словам председателя комитета Дэмиана Коллинза, они имеют дело ни с чем иным, как с кризисом в их демократии, который основан на систематическом манипулировании данными. По его мнению, он безжалостно делает мишенью их граждан, «без их согласия, путем кампаний по дезинформации и распространения ненависти».

Кроме этого, в тексте документа содержится информация, где присутствуют рекомендации для проверки безопасности социальных сетей. Отмечается, что авторы документа негативно высказываются о Facebook, Twitter и Google, аргументируя тем, что эти компании относятся к сбору данных безответственно, передаёт 360tv.ru.