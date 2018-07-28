Американские СМИ сообщили, что послужило поводом для обвинения Марии Бутиной в шпионаже. Оказывается, Мария ужинала с руководителем Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Вашингтоне Олегом Жигановым.

Соединённые Штаты сочли это свидетельством её причастности к шпионской деятельности. Об этом пишет издание Politico.

Как сообщает источник, эта встреча была одним из нескольких доказательств того, что россиянку нельзя отпускать под залог. Недавно судья с этим согласился. Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что это был просто ужин, и опроверг подобные утверждения. Однако издание Politico отмечает, что у следствия нет свидетельств, что Бутина и Жиганов были друзьями.