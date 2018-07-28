В Австралии кенгуру угрожают сельскому хозяйству

Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс запечатлела нашествие кенгуру на ее сельскохозяйственные угодья. Жители Австралии уже не знают, куда деваться от расплодившихся сумчатых.

Забавное сумчатое млекопитающее кенгуру является одним из символов Австралии. Посмотреть на этих животных в страну ежегодно приезжают тысячи туристов. Однако местным жителям далеко до радости – расплодившиеся за последние годы кенгуру безжалостно уничтожают пастбища и представляют угрозу для сельского хозяйства.

Жительница штата Новый Южный Уэльс опубликовала в сети ролик, запечатлевший, как по принадлежащему ей пастбищу несется около тысячи кенгуру. Зрелище, несомненно, впечатляющее, однако из-за нашествия сумчатых на этом пастбище теперь не смогут пастись овцы, сетует хозяйка.

По официальным данным, в настоящее время в Австралии зарегистрировано уже более 46 миллионов особей кенгуру, и их численность продолжает расти, что вызывает обоснованную тревогу у местных фермеров.