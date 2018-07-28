Премьер Чехии заявил, что необходимо бороться с нелегальной миграцией

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что необходимо бороться с нелегальной миграцией в Европе. Об этом он сообщил после возвращения из Германии, где встречался с премьером Баварии Маркусом Зёдером.

По словам Бабиша, нелегальной миграции нужно воспротивиться любой ценой, и многие СМИ стараются вести проэмигрантскую политику, передает РИА Новости. По мнению чешского премьера, европейцы понимают, что мультикультурная модель общества может угрожать ценностям и традициям предков. Он также упрекнул ЕК в том, что она не способна правильно оценить ситуацию и не учится на своих ошибках. При этом Бабиш отметил, что не хочет, чтобы в его стране была подобная ситуация, как в Германии. «Совершенно точно не хочу, чтобы через некоторое количество лет у нас проживало больше эмигрантов, чем собственных граждан, как это вполне может быть в некоторых странах ЕС», - заключил чешский премьер.