//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Участник "Дома-2" пытался задушить свою тёщу
- Валентина Терешкова навестила Иосифа Кобзона в больнице
- Королёва и Тарзан спасают ребёнка из детдома
- Стала известна причина осветления кожи Майкла Джексона
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Калифорнии объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров
28 июля 2018, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния в связи с лесными пожарами, начавшимися 23 июля и продолжающимися до сих пор, сообщили в Белом доме.
«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния. Президент распорядился предоставить федеральную поддержку штату, племенам и на местах в свете чрезвычайных условий из-за лесных пожаров, начавшихся 23 июля 2018 года и продолжающихся до сих пор», - сообщила пресс-служба Белого дома.
На данный момент площадь лесных пожаров в штате Калифорния превышает 19,5 тысяч гектар. Локализовать удалось лишь 5% площади возгорания. Порядка 38 тысяч местных жителей эвакуированы с мест постоянного проживания в связи с угрозой жизни. Пожары уже уничтожили 500 домов и повредили 75 других строений. Два человека стали жертвами пожаров, еще девять числятся пропавшими без вести.
В США в настоящее время насчитывается 89 лесных пожаров в 13 штатах, сообщает РИА Новости.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Армия
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Армия
//В мире
Власти Великобритании хотят ввести налог на соцсети, чтобы бороться с фейками
//Новости партнеров
//В мире
Американские СМИ сообщили, что послужило поводом для обвинения Марии Бутиной
//В мире
Премьер Чехии заявил, что необходимо бороться с нелегальной миграцией
//В мире
//В мире
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
//Спорт
Черчесов рассказал, что за границей пришлось объяснять, что значит «Усы надежды»
//В мире
//Новости Redtram
//Армия
//В мире
Поедание мясного пирога премьер-министром Австралии стало поводом для скандала
//В мире
Полиция Сербии обнаружила сумку со взрывчаткой около русской церкви
//В мире
Британия поторопилась с назначением виновных в Солсбери, сообщает посольство РФ
В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
//В мире
В список стран с высоким риском применения допинга попали Белоруссия и Украина
//Общество
//В мире
//В мире
//Общество
//Армия
В первом заезде танкового биатлона на АрМИ-2018 победила сборная Китая
51-летняя Татьяна Овсиенко мечтает иметь детей. Ей поможет суррогатная мать
//В мире
В Испании мать отправили в тюрьму за похищение сыновей у отца-садиста