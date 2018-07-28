В Калифорнии объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

Президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния в связи с лесными пожарами, начавшимися 23 июля и продолжающимися до сих пор, сообщили в Белом доме.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния. Президент распорядился предоставить федеральную поддержку штату, племенам и на местах в свете чрезвычайных условий из-за лесных пожаров, начавшихся 23 июля 2018 года и продолжающихся до сих пор», - сообщила пресс-служба Белого дома.

На данный момент площадь лесных пожаров в штате Калифорния превышает 19,5 тысяч гектар. Локализовать удалось лишь 5% площади возгорания. Порядка 38 тысяч местных жителей эвакуированы с мест постоянного проживания в связи с угрозой жизни. Пожары уже уничтожили 500 домов и повредили 75 других строений. Два человека стали жертвами пожаров, еще девять числятся пропавшими без вести.

В США в настоящее время насчитывается 89 лесных пожаров в 13 штатах, сообщает РИА Новости.