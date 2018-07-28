Лондон засекретил документы о свадьбе принцессы Дианы

Власти Великобритании засекретили более 6 тыс. документов. Несмотря на то, что 20-летний срок секретности истёк, правительство не намерено открывать доступ к документам «из соображений национальной безопасности».

Как сообщает издание Daily Mail, информация, связанная со свадьбой принца Чарльза и принцессы Дианы, взрывом самолета над Локерби в 1988 году, а также возможной причастности спецслужбы МИ-5 к убийству общественного деятеля Финукейна в Белфасте останется государственной тайной.

Многие ведомства заблокировали документы, которые хранятся в Национальном архиве королевства, сообщает источник.