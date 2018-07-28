ВКС России уничтожили беспилотник на подлете к базе Хмеймим

Российские ВКС в Сирии обнаружили и уничтожили приближавшийся к авиабазе Хмеймим беспилотник. Летательный аппарат был запущен с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия.

Инцидент произошел накануне, 27 июля. С наступлением темного времени суток средства контроля воздушного пространства ВКС России обнаружили беспилотный летательный аппарат. Он приближался к российской авиабазе Хмеймим с северо-западного направления. Судя по траектории его движения, беспилотник был запущен с территории на севере провинции Латакия, находящейся под контролем незаконных вооруженных формирований.

«Воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы штатными зенитными огневыми средствами. Пострадавших или материального ущерба нет российская авиабаза Хмеймим работает в плановом режиме», - сообщили сегодня в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российский ЦПВС в Сирии призывает командиров боевиков отказаться от провокаций, передает РИА Новости.