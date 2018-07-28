Военные врачи РФ оказали помощь 76 сирийским детям за сутки

За минувшие сутки российские военные врачи оказали помощь 76 сирийским детям в населенном пункте Эт-Табия. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Как передаёт ТАСС, мирному населению было выдано 650 продовольственных наборов общим весом более 2,8 т. Всего было проведено 1 тыс. 876 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 2 млн 855,66 т.

По словам источника, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, военные РФ продолжают фиксировать нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, которые действуют в Идлибской зоне деэскалации.