На гоночной трассе в Бельгии в аварии пострадали пять человек

28 июля на гоночной трассе Спа–Франкоршам в Бельгии пострадали пять человек. Как передаёт РИА Новости, авария случилась во время гонки поддержки Super Trofeo.

Швед Фредерик Бломстедт, находившийся за рулём Lamborghini, вылетел с трассы после сближения с машиной соперника и врезался в барьер безопасности. За ним находились четверо маршалов. Как передаёт источник, серьёзно пострадали пилот и один из комиссаров гонки. Сообщается, что их жизнь вне опасности. Остальным пострадавшим оказана на месте медицинская помощь.

В домодедовском районе Подмосковья перевернулся рейсовый автобус, который следовал из Ижевска в Москву. В салоне находились два водителя и 27 пассажиров.